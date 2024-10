Kim Yoo Jung Ditawari Peran Pencopet di Drama Baru Sutradara Extraordinary Attorney Woo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Kim Yoo Jung mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama dari drama Korea terbaru garapan sutradara Extraordinary Attorney Woo, Yoo In Shik. Dalam drama berjudul 100 Days of Lies, Kim Yoo Jung diincar memerankan seorang pencopet terbaik Gyeongseong.

JTBC Entertainment News pada Jumat, 11 Oktober 2024 melaporkan bahwa Kim Yoo Jung akan membintangi 100 Days of Lies, drama baru yang disutradarai oleh Yoo In Shik. Agensi Kim Yoo Jung, Awesome ENT segera mengkonfirmasi kabar tersebut. "Itu adalah salah satu proyek yang ditawarkan kepadanya," kata perwakilan Awesome ENT.

Sekilias tentang 100 Days of Lies

100 Days of Lies menceritakan kisah seorang copet ulung di Gyeongseong (sekarang Seoul) yang menjadi mata-mata rahasia untuk gerakan kemerdekaan dengan bekerja di Pemerintahan Jenderal Jepang di Korea dengan identitas palsu. Drama ini ditulis oleh penulis naskah Ryu Bo Ri dari Do You Like Brahms? dan Trolley.

Sutradara Yoo In Shik dijadwalkan untuk memimpin The Wonder Fools yang dibintangi Park Eun Bin dan Cha Eun Woo. Diperkirakan 100 Days of Lies baru akan menyusul setelah itu. 100 Days of Lies kabarnya akan tayang di tvN.

Drama Extraordinary Attorney Woo karya Yoo In Shik dengan cepat berhasil memikat hati penggemar di seluruh dunia setelah tayang perdana pada Rabu, 29 Juni 2022. Drama yang dibintangi Park Eun Bin tersebut berhasil menempati posisi nomor satu dalam Global Top 10 Non-English TV Netflix hingga banyak diperbincangkan sebagai “serial healing terbaik tahun 2022”. Extraordinary Attorney Woo mengikuti kisah Woo Young Woo, seorang pengacara dengan sindrom spektrum autisme.

Kim Yoo Jung Bintangi My Demon dan Dear X

Kim Yoo Jung membintangi drama My Demon bersama Song Kang dan episode terakhirnya dirilis pada 20 Januari 2024. Aktris Korea Selatan 24 tahun ini menarik banyak perhatian penonton dengan aktingnya yang dewasa. Kim Yoo Jung bahkan memenangkan Top Excellence dalam kategori Rom-Com Miniseries di SBS Drama Awards 2023.

Saat ini, Kim Yoo Jung tengah syuting serial asli TVING mendatang berjudul Dear X dan beradu akting dengan Kim Young Dae. Diadaptasi dari webtoon, Dear X bercerita tentang seorang aktris terkenal yang meraih kesuksesan dengan memanfaatkan orang lain, tetapi kemudian mengalami kejatuhan. Kim Yoo Jung yang berperan sebagai aktris terkenal bernama Baek Ah Jin itu.

SOOMPI | JTBC

