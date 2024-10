Shin Min Ah Dapat Tawaran Main Drama Fantasi Romantis Setelah No Gain No Love Tamat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Shin Min Ah mendapat tawaran bermain di drama Korea terbaru bergenre fantasi romantis. Aktris yang dijuluki Ratu Romcom ini diincar menjadi pemeran utama The Remarried Empress setelah drama terakhirnya, No Gain No Love tamat pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Kabar ini pertama kali diberitakan oleh media Korea pada Kamis, 10 Oktober 2024. Agensi Shin Min Ah, AM Entertainment akhirnya mengkonfirmasi berita tersebut. "Shin Min Ah mendapat tawaran untuk membintangi The Remarried Empress dan saat ini sedang meninjaunya," kata perwakilan AM Entertainment.



The Remarried Empress diadaptasi dari novel web dan webtoon berjuduk sama. Bercerita tentang Navier, permaisuri dari Kekaisaran Timur, yang memilih untuk menceraikan suaminya, sang kaisar, setelah mengetahui niatnya untuk menjadikan selirnya sebagai permaisuri.

Perjalanan Navier terungkap saat ia bertekad untuk menjadi permaisuri di tempat lain jika ia tidak bisa menjadi permaisuri di tempatnya sekarang. Shin Min Ah dikabarkan ditawari untuk memerankan Navier.

Shin Min Ah di No Gain No Love



Shin Min Ah mencuri perhatian dengan perannya sebagai Son Hae Yeong di drama No Gain No Love. Ia kembali membintangi drama komedi romantis setelah 2 tahun.

No Gain No Love mengikuti kisah Son Hae Yeong yang mencari pernikahan palsu untuk memastikan dirinya tidak kehilangan promosi di tempat kerjanya. Ia dibantu oleh Kim Ji Uk (Kim Young Dae), seorang karyawan toserba yang setuju untuk menjadi pengantin palsunya.

“Saya senang bisa memerankan karakter yang luar biasa seperti Son Hae Young dan berbagi kisah cinta yang bermakna ini. Saya benar-benar berterima kasih kepada semua orang yang menyukai No Gain No Love, dan saya berharap Hae Young dan Ji Wook terus menemukan kebahagiaan dan kebijaksanaan dalam cinta mereka. Saya juga berharap semua orang menjalani hidup tanpa kehilangan," kata Shin Min Ah menjelang penayangan episode terakhir No Gain No Love.

SOOMPI | JTBC

