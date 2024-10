4 Hal tentang DraKOR Baru Kwon Yuri, Parole Examiner Lee Han Shin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru yang paling ditunggu-tunggu tahun ini, Parole Officer Lee Han Shin, siap menyapa penonton dengan kisah yang penuh emosi dan intrik. Drama ini dibintangi oleh aktor ternama Go Soo dan aktris populer Kwon Yuri SNSD (Girls' Generation), serta diiringi alur cerita yang menggugah tentang keadilan, moralitas, dan balas dendam. Dilansir dari berbagai sumber, inilah beberapa fakta tentang drakor tersebut:

1. Timeline Penayangan

Proses syuting Parole Examiner Lee Han Shin selesai pada 15 Juni, menandai berakhirnya tahap produksi drakor yang sangat dinanti-nantikan ini. Dilansir dari allkpop.com, tvN secara resmi mengumumkan bahwa serial tersebut akan tayang perdana pada 7 Oktober, menempati slot tayang Senin-Selasa yang bergengsi. Pengumuman ini telah menarik perhatian besar dari para penggemar dan kritikus drama, berkat premisnya yang unik dan kombinasi tim kreatif yang kuat serta jajaran aktor berbakat.

Dilansir dari All K-Pop, Parole Examiner Lee Han Shin diperkirakan akan menjadi salah satu drakor yang wajib tonton di tahun 2024. Para penonton sudah tidak sabar menunggu debutnya, dengan harapan bahwa alur cerita yang mendalam dan karakter yang kompleks akan membawa mereka pada eksplorasi tema keadilan dan moralitas. Catat tanggal 7 Oktober untuk penayangan perdananya di tvN, karena serial ini menjanjikan pengalaman drama yang menantang persepsi penonton tentang keadilan dan etika dalam sistem peradilan.

2. Sinopsis

Serial ini dibintangi oleh aktor ternama Go Soo, yang sebelumnya dikenal lewat perannya di "Love 911." Ia akan beradu akting dengan Kwon Yuri, anggota grup populer Girls' Generation sekaligus aktris berbakat. Dalam drama ini, Go Soo memerankan Lee Han Shin, seorang petugas pembebasan bersyarat yang memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan nasib para narapidana terkait pembebasan bersyarat.

Tergerak oleh hasrat pribadi untuk membalas dendam dan rasa keadilannya yang kuat, Lee Han Shin harus menghadapi berbagai dilema moral dan tantangan etika yang muncul dari perannya yang penuh kekuasaan. Drama ini menjanjikan eksplorasi mendalam tentang tema keadilan, moralitas, dan bagaimana dendam pribadi dapat memengaruhi keputusan dalam sistem peradilan.

3. Penulis dan Sutradara Ternama

Drama ini ditulis oleh Park Chi Hyung, yang dikenal karena kemampuannya dalam menciptakan alur cerita kompleks dan karakter mendalam. Dengan pengalaman sebelumnya dalam menghasilkan karya-karya yang rumit dan karakter yang dikembangkan dengan baik, Park Chi Hyung menyuguhkan cerita penuh ketegangan yang akan menggugah pemikiran penonton tentang konsep keadilan.

Di sisi lain, serial ini disutradarai oleh Yoon Sang Ho, yang telah terbukti sukses melalui proyek-proyek besar seperti Curtain Call, Jinxed at First, dan River Where the Moon Rises. Kombinasi antara penulis dan sutradara yang berpengalaman ini tentunya menambah ekspektasi tinggi terhadap kualitas produksi dan arahan drama Parole Officer Lee Han Shin.

4. Karakter Para Tokoh

Lee Han Shin, yang diperankan oleh Go Soo, adalah seorang petugas pembebasan bersyarat yang berani dan tegas. Ia menghadapi narapidana yang mencoba memanfaatkan sistem pembebasan bersyarat dengan uang dan pengaruh. Lee Han Shin berdedikasi untuk melawan mereka yang menyalahgunakan kesempatan tersebut dan berusaha menegakkan keadilan dengan caranya sendiri.

Sementara itu, dikutip dari Soompi, Ahn Seo Yun diperankan oleh Yuri, adalah seorang detektif unggulan di Unit Investigasi Kejahatan dengan Kekerasan. Dengan kemampuan pengamatan yang tajam dan rasa tanggung jawab yang kuat, ia berkomitmen untuk menangkap penjahat dan memperbaiki keadaan masyarakat. Ahn Seo Yun mendapat pujian atas ketekunan dan keahliannya yang luar biasa.

Karakter lain yang menarik adalah Choi Hwa Ran, diperankan oleh Baek Ji Won, yang bekerja sama dengan Lee Han Shin. Sebelumnya dikenal sebagai rentenir yang handal dalam mendapatkan kembali uang curian, Choi Hwa Ran mengubah arah hidupnya setelah bertemu Lee Han Shin dan berkomitmen untuk membantu orang lain. Transformasi karakter Choi Hwa Ran membuat penonton penasaran dengan penampilan Baek Ji Won sebagai sosok yang kini memperjuangkan keadilan.

Di sisi lain, Ji Myung Seob, diperankan oleh Lee Hak Joo, adalah miliarder generasi kedua yang arogan dan acuh tak acuh terhadap orang lain. Kepribadiannya yang sombong menambah dinamika konflik dalam cerita drama Korea ini.

