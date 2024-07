Diana Ross Akui Talenta Jungkook BTS, Bandingkan dengan Michael Jackson?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Talenta anggota termuda grup K-pop BTS, Jungkook, belum lama ini mendapat pengakuan dari diva pop legendaris Diana Ross. Lagu Jungkook berjudul “Standing Next to You” dari album debut solonya yang bertajuk GOLDEN masuk ke dalam deretan lagu-lagu favorit milik Diana Ross yang ia sematkan di laman web resmi miliknya, dianaross.com.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah bagaimana vokalis grup The Supremes itu menyebut Michael Jackson sebagai perbandingan dalam pujiannya untuk Jungkook. Diketahui bahwa Diana Ross dikenal sebagai mentor dari King of Pop itu.

“Aku sangat suka lagu dan videonya. MJ (Michael Jackson) hadir dalam setiap gerakannya. Menurutku dia hebat! Aku juga menyukai para penari latarnya. Semua penarinya luar biasa,” tulisnya pada 21 Februari 2024, sebagaimana yang tertulis pada laman Koreaboo.

Memulai karier sejak 1960-an dan bergabung di dalam grup dengan penjualan tertinggi, Diana Ross kemudian dikenal sebagai artis solo wanita dengan lagu nomor satu terbanyak di Amerika Serikat pada awal tahun 1980-an. Beberapa lagunya yang hit global adalah “No Mountain High Enough”, “I’m Coming Out,” “Why Do Fools Fall in Love,” “All of You,” “Chain Reaction,” “If We Hold on Together,” dan “When You Tell Me That You Love Me”.

Diana Ross tampil dalam konser perayaan Platinum Jubilee Ratu Elizabeth di London, Inggris, 4 Juni 2022. Humphrey Nemar/Pool via REUTERS

Selain karier musiknya yang sukses, perempuan 80 tahun tersebut juga seorang aktris berpengalaman. Ia merupakan aktris Afrika-Amerika pertama yang menerima nominasi Academy Award untuk penampilan debutnya dalam film Lady Sings the Blues (1972) atas perannya sebagai Billie Holiday.

Jungkook BTS Dinilai Pantas Jadi “Main Pop Boy” Generasi Terbaru

Pencapaian segudang yang menjadikan Diana Ross salah satu living legend menambah kebanggaan para penggemar Jungkook terhadap sang idola. Pujian-pujian yang berputar di media sosial bernada sepakat bahwa Jungkook diprediksikan sebagai “main pop boy” yang menjanjikan untuk generasi saat ini. Tidak sedikit juga dari mereka yang merasa tidak sabar mendengar respon dari pelantun “Seven” itu yang saat ini sedang melaksanakan wajib militer.

“Diana Ross, salah satu artis paling legendaris dalam sejarah musik, mentor Michael Jackson, menambahkan 'snty' (Standing Next to You) milik jungkook di bagian 'favorit saya' di situs webnya. 'Saya sangat menyukai lagu dan videonya. MJ hadir dalam semua gerakannya'. Menurutku dia hebat! YA AMPUN,” tulis salah seorang penggemar di X.

“Saya masih ingat ketika cucu Diana Ross memberi tahu jungkook 'dia sangat menyukai musiknya' di Grammy 2019, sekarang The Diana Ross memujinya karena 'Standing Next to You'. Saya sangat merasa bangga,” tulis penggemar lainnya, menyertakan video yang memperlihatkan percakapan antara Jungkook dengan salah satu cucu Diana Ross ketika menghadiri ajang penghargaan musik bergengsi tersebut.

Pencapaian Lagu “Standing Next to You” Jungkook

Lagu “Standing Next to You” merupakan single ketiga dari album studio debut milik Jungkook bertajuk GOLDEN yang dirilis pada 3 November 2023. Lagu tersebut berhasil menempati posisi nomor 1 pada Billboard Global 200 dan tangga lagu Global tidak termasuk Amerika Serikat. Video musiknya telah ditonton lebih dari 130 juta kali di YouTube, dan lagunya telah melampaui 700 juta streaming tanpa filter di Spotify. Jungkook baru-baru ini merilis single solo terbarunya bertajuk “Never Let Go” pada 7 Juni 2024. Rilisan ini merupakan bagian dari BTS FESTA 2024 sebagai perayaan debut grupnya yang ke-11 pada 13 Juni.

