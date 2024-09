Profil Nikocado Avocado, YouTuber Mukbang yang Turun Berat Badan 114 Kg

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - YouTuber mukbang, Nikocado Avocado menghebohkan pengikutnya setelah berhasil menurunkan berat badan 250 pon atau 114 kilogram. Dalam video terbaru yang diunggah pada Sabtu, 7 September 2024, ia memperlihatkan penampilan yang lebih ramping dari video sebelumnya, yang dibagikan tujuh bulan lalu.

Nikocado Avocado memerlukan waktu selama dua tahun terakhir untuk menurunkan berat badannya sebanyak itu. Awalnya berat badan pria 32 tahun itu sebesar 411 pon atau 186 kilogram, dan kini turun menjadi 158 pon atau 72 kilogram.

Baca juga: Peluncuran iPhone 16 Bisa Disaksikan di Saluran YouTube Resmi Apple

"Ini adalah eksperimen sosial terbesar dalam hidup saya. Sungguh mengkhawatirkan, sungguh menarik, sungguh mencekam melihat semua makhluk yang tidak sehat dan bingung menjelajahi internet untuk mencari cerita, ide, persaingan di mana mereka merasa terdorong dan terlibat," katanya dalam video yang sudah disaksikan 30 juta kali dalam dua hari.

Nikocado Avocado merasa berinteraksi dengan penggemar selama tujuh tahun berkarier membuat video mukbang seperti memantau semut di peternakan semut. Ia mengaku baru saja terbangun dari mimpi yang sangat panjang.

"Saya terbangun setelah kehilangan berat badan sebanyak 250 pon. Namun, baru kemarin, orang-orang menyebut saya gendut, sakit, membosankan, dan tidak relevan. Manusia adalah makhluk paling kacau di seluruh planet ini," katanya.



Profil Nikocado Avocado



Berkebangsaan Amerika, Nikocado Avocado yang memiliki nama asli Nicholas Perry lahir di Ukraina pada 19 Mei 1992. Ia diadopsi oleh orang tua asal Amerika dan tinggal di Philadelphia. Nikocado Avocado melanjutkan pendidikan tingginya di The Pennsylvania Governor's School for the Arts dengan beasiswa penuh dan memperoleh predikat unggul.

Ia juga menempuh pendidikan di Chamber Music di Grantham dari 2009 hingga 2011. Ia kemudian bergabung dengan Catholic University of America dengan beasiswa penuh pada 2010 dan memperoleh gelar Sarjana Musik dalam Pertunjukan Biola pada 2012. Setelah lulus, ia pindah ke New York pada 2013, di mana ia mengejar mimpinya bermain biola di orkestra Broadway.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Nikocado Avocado aktif di YouTube sejak 2013 dan dikenal karena sering membuat konten mukbang, yaitu mengonsumsi makanan berlemak tinggi serta cepat saji yang tidak sehat. Video mukbangnya begitu menarik banyak penonton.

Nikocado Avocado awalnya membuat konten untuk penonton vegan, serta menyediakan pertunjukan musik. Namun, ia meninggalkan pola makan vegan pada 2016. Ia mengklaim telah membuat banyak konten pada awal 2022 yang kemudian dirilis selama dua tahun berikutnya saat menjalani perjalanan rahasia penurunan berat badannya.



Kekayaan Nikocado Avocado sebagai YouTuber



Sejauh ini kanal YouTube Nikocado Avocado memiliki 4,2 juta subscribers dan menarik lebih dari 820 juta penonton. Nikocado Avocado dilaporkan meraup pendapatan ratusan ribu dolar per bulan berkat konten mukbang yang dibagikan kepada para penontonnya. Laporan sebelumnya menyebutkan kekayaan bersihnya mencapai 3,8 juta dolar AS pada 2022.

THE NEW YORK POST | E! NEWS | THE MIRROR

Pilihan Editor: 5 Channel YouTube dengan Subscribers Ratusan Juta, Youtuber MrBeast Paling Banyak