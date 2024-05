2 Film Korea Ini Ikut Ramaikan Festival Film Cannes 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival Film Cannes 2024 sudah dimulai. Sebagai salah satu festival film terbesar, bukan hal baru untuk menemukan deretan film yang ikut meramaikan keberlangsungan acara berasal dari berbagai belahan dunia, Korea Selatan salah satunya.

2 judul film layar lebar asal Negeri Ginseng berikut berhasil masuk ke dalam daftar film yang ditayangkan di sesi non-kompetitif pada festival yang sudah dimulai sejak Selasa kemarin, 14 Mei 2024 dan akan berlangsung hingga Sabtu mendatang, 25 Mei 2024.

1. I, the Executioner

Sekuel dari salah satu film terlaris garapan Ryu Sung Wan, Veteran (2015) tersebut terpilih untuk diputar di hari pertama Festival Film Cannes 2024 pada bagian pemutaran tengah malam atau Midnight Screening. I, the Executioner bergenre aksi kriminal, menjadi film pertama sutradara Ryu Sung Wan setelah filmnya Crying Fist diputar di bagian Director's Fortnight 19 tahun yang lalu, tepatnya pada 2005.

Film berdurasi hampir 2 jam tersebut kembali dibintangi oleh aktor Hwang Jung Min yang memerankan detektif Seo Do Cheol dan menceritakan bagaimana ia dan Divisi Investigasi Kejahatan dan Kekerasan yang ia pimpin dalam menghadapi krisis. Selain Hwang Jung Min, Oh Dal Su yang juga bermain pada film sebelumnya kembali lagi sebagai Oh Jae Pyeong. Beberapa nama baru yang ikut meramaikan film ini adalah aktor muda yang sempat beradu akting dengan Jisoo Blackpink dalam drama Snowdrop, Jung Hae In, Kim Mu Yeol, dan Kim Yoon Ju.

Berdasarkan laman Yonhap News Agency, sesi Midnight Screening adalah segmen dalam festival yang sifatnya non-kompetitif. Pada segmen ini diperkenalkan film-film dengan genre yang menyeimbangkan nilai artistik dan popularitas. Sesi ini memang sudah secara konsisten menampilkan film-film Korea sejak Target pada 2014, termasuk Project Silence di 2023. Bagi Hwang Jung Min sendiri, kehadirannya di Festival Film Cannes tahun ini menandai undangan keempatnya setelah penampilan sebelumnya dalam A Bittersweet Life pada 2005, The Wailing di tahun 2016 dan The Spy Gone North di 2018.

2. Walking in the Movies

Film kedua yang ikut meramaikan pekan Cannes tahun ini adalah film arahan sutradara Lyang Kim, Walking in the Movies. Film yang masuk ke dalam kategori film dokumenter ini mengeksplorasi kehidupan Kim Dong Ho, sutradara asal Korea Selatan yang juga merupakan tokoh di balik lahirnya Festival Film Internasional Busan dan terbentuknya perusahaan produksi Tiger Cinema.

Secara ringkas, dokumenter ini menceritakan bagaimana Kim Dong Ho jatuh cinta dengan film dan rela mendedikasikan kehidupannya yang merupakan seorang pegawai negeri sipil senior untuk dunia sineas melalui komitmen dan naluri kreativitasnya. Film ini diputar pada Kamis, 16 Mei 2024 sebagai bagian dari Cannes Classics.

Cannes Classic sendiri biasanya berisi pemutaran film-film dokumenter tentang mahakarya klasik atau tokoh penting dalam sejarah film. Film Walking in the Movies menjadi film dokumenter Korea pertama yang diputar pada bagian tersebut dalam festival.

