Sinopsis Master of the House Serial Netflix Thailand Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Netflix Thailand terbaru yang berjudul Master of the House menjadi salah satu drama yang sedang banyak ditonton masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari drama Master of the House yang sukses bertahan di daftar 10 Acara TV Teratas di Indonesia, sejak tayang perdana pada Juli 2024 lalu. Bahkan, hingga Kamis, 8 Agustus 2024, serial dari Negeri Gajah Putih itu masih bertengger di posisi keenam daftar tersebut.

Mengusung genre drama, thriller, dan misteri, Master of the House merupakan drama besutan sutradara Karn Sivaroj Kongsakul. Adapun naskah ceritanya ditulis dengan kolaborasi sejumlah penulis Thailand. Mulai dari Mai Sita Likitvanichku, Oat Vatanyu Ingkavivat, Nut Nualpang, Jan Weerasu Worrapot, hingga Pin Athimes Arunrojangkul.

Lantas, seperti apa sinopsis Master of the House, drama Thailand terbaru itu?





Sinopsis Master of the House

Cerita pada drama Master of the House mengikuti kisah kehidupan tentang tokoh-tokoh dalam suatu keluarga yang serakah dan tidak pernah puas. Selain itu, akan dikupas juga berbagai misteri yang disembunyikan oleh banyak orang.

Cerita bermula ketika seorang konglomerat berlian Thailand yang bernama Roongroj Thevasaitipaisarn atau Tycoon Roongroj, sedang bersiap untuk merayakan perayaan hari ulang tahunnya. Pesta itu digelar dengan mewah di rumahnya. Adapun Roongroj adalah pengusaha berlian Theva Gems dengan perusahaan yang bernilai US$ 200 juta.

Selain perayaan ulang tahun, Roongroj juga berencana untuk membuat sebuah pengumuman penting. Dia ingin memberitahu kepada keluarga dan kerabatnya bahwa dia telah menikahi salah satu pembantu di rumahnya. Asisten rumah tangga tersebut adalah seorang perempuan muda yang bernama Kaimook.

Sebelum acara inti pesta berlangsung, Roongroj menandatangani surat-surat di meja makan. Dia juga memberi istri barunya sebuah kalung rubi dan menjanjikan waktu untuk bisa menghabiskan masa tua mereka di salah satu rumah yang dia miliki.

Namun, tak lama setelah itu, Roongroj ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh dari balkon. Perayaan ulang tahun itu pun seketika berubah menjadi acara pemakaman. Kaimook yang telah dijanjikan banyak hal pun merasa sedih.

Kaimook turut menghadiri pemakaman Roongroj, tetapi kehadirannya disingkirkan karena dia bukan bagian dari keluarga taipan tersebut.

Di tengah kesedihan itu, Kaimook merasa bahwa Roongroj meninggal karena dibunuh. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Dia pun bertekad untuk mengungkap misteri kematian majikan sekaligus suaminya itu.

Di sisi lain, keluarga Roongroj terlibat dalam perebutan kekuasaan atas kerajaan berlian milik ayahnya. Pertikaian sengit terjadi antara kedua anak Roongroj, yakni Mavin dan Phupat. Mereka berebut atas harta warisan yang ditinggalkan ayahnya.

Perebutan kekuasaan itu pun membongkar berbagai praktik yang mengejutkan di keluarga konglomerat tersebut. Mulai dari perbudakan, kekerasan seksual, dan penipuan.





Tentang Drama Master of the House

- Judul: Master of the House

- Judul lain: Suepsandan

- Genre: Drama, Thriller, Misteri

- Tanggal tayang perdana: 18 Juli 2024

- Tempat tayang: Netflix

- Jumlah episode: 7 episode

- Durasi per episode: 51 menit

- Sutradara: Karn Sivaroj Kongsakul

- Penulis skenario: Mai Sita Likitvanichku, Oat Vatanyu Ingkavivat, Nut Nualpang, Jan Weerasu Worrapot, dan Pin Athimes Arunrojangkul.

- Sinematografer: Beat Pramett Chankrasse

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Bahasa: Thailand

- Rating usia penonton: Remaja di atas usia 15 tahun

- Perusahaan produksi: Kantana Motion Picture Company

Daftar Pemain Master of the House

Adapun daftar pemain drama Master of the House adalah sebagai berikut:

1. Nallya Gulmongkolpech sebagai Kaimook

2. Teerapong Leowrakwong sebagai Roongroj

3. Chartayodom Hiranyasthiti sebagai Phuphat

4. Nusba Punnakanta sebagai Phatcha

5. Latthgarmon Pinrojnkeerathi sebagai Bee

6. Thitinan Rattanathitinan sebagai Shutter

7. Narupornkamol Chaisang sebagai Kita

8. Nuttanan Kunpat sebagai Kaew

9. Claudia Chakrabandhu Na Ayudhya sebagai Araya

10. Thanavate Siriwattanagul sebagai Mawin

11. Tassawan Saeneewong sebagai Yuphin

12. Kittisak Patomburana sebagai Joke

13. Nathakorn Traikitsyavet sebagai Tian

RADEN PUTRI| DECIDER| COMMONSENSEMEDIA| NETFLIX| MYDRAMALIST| IMDB

Pilihan Editor: Win Metawin dan Baifern Main Drama My ID Is Gangnam Beauty Versi Thailand