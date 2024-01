5 Hal Menarik Night Swim, Film Horor yang Tayang 5 Januari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor Night Swim akan meramaikan bioskop di seluruh dunia pada 5 Januari 2024. Film ini menceritakan tentang Ray Waller (Wyatt Russell), mantan pemain liga utama bisbol yang dipaksa pensiun dini pindah ke rumah baru bersama sang istri Eve (Kerry Condon). Mereka juga mengajak dua anaknya, Izzy (Amélie Hoeferle) dan Elliot (Gavin Warren). Keluarga Waller membujuk Eve untuk memperbaiki kolam renang di belakang rumah baru itu agar dapat digunakan anak-anak dan memberikan terapi fisik.

Berikut adalah 5 hal tentang film Night Swim.

1. Berdasarkan film pendek

Dilansir dari msn.com, Film ini adalah interpretasi ulang dari film pendek dengan judul yang sama pada tahun 2014. Film pendek tersebut adalah karya dari Rod Blackhurst dan Mcguire. Dikutip dari Collider, film ini masih mengusung ide bahwa manusia adalah makhluk paling rapuh ketika ia berada di bawah air. Hal tersebut digambarkan dan termanifestasikan ke dalam kolam renang.

2. Digarap sutradara Insidious dan The Conjuring

Night Swim akan menggandeng James Wan sebagai sutradara di film tersebut. James Wan adalah sosok populer di dunia film horor. James pernah menjadi produser dan sutradara beberapa film horror terkenal, yaitu Insidious dan The Conjuring.

3. Dibintangi Wyatt Russell

Wyatt Russel adalah aktor kenamaan yang akan menjadi salah satu tokoh penting di film ini. la dikenal berkat perannya sebagai Dud di AMC's Lodge 49. Nama Russell mulai melambung dan mendapat popularitas global karena memerankan John Walker dalam serial Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.

4. Dapat disaksikan melalui layanan streaming

Film ini akan bisa dinikmati melalui layanan streaming setelah jadwal bioskop telah usai. Nantinya, Night Swim bisa dinikmati lewat layanan streaming Peacock sekaligus menyusul film horor milik Universal lain seperti M3GAN dan Renfield.

5. Menggandeng Billie Eilish

Night Swim akan menggandeng penyanyi terkenal Billie Eilish untuk perilisan trailer kedua. Billie akan membawakan lagu “What Do You Want From Me” dalam trailer kedua Night Swim tersebut. Selain itu, trailer kedua direncanakan akan menghadirkan intensitas yang lebih mendalam.

ANANDA RIDHO SULISTYA | RACHEL FARAHDIBA REGAR

