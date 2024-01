Profil James Wan, Sutradara Berdarah Malaysia di Balik Film Night Swim

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor mancanegara kembali akan hadir di sinema bioskop. Kali ini, film Night Swim besutan James Wan akan tayang di bioskop pada 5 Januari 2024. Night Swim diadaptasi dari film pendek pada 2014 dengan judul yang sama. Film ini dinanti-nanti oleh penikmat sinema karena kerja bagus James Wan saat menggarap film horor. Sebut saja The Conjuring dan Insidious.

Dikutip dari themoviedb.org, James Wan lahir pada 26 Februari 1977. Ia adalah seorang sutradara film, penulis naskah, produser, dan penulis buku komik kelahiran Malaysia yang kini menjadi warga Australia. Ia telah lama menekuni film horor sebagai kreator film Saw (2004) dan Insidious (2010) serta pencipta serial film The Conjuring (2013). Wan juga merupakan pendiri Atomic Monster Productions, perusahaan yang telah memproduksi proyek-proyek film dan televisi.

Dilansir dari Hollywood Insider, Wan lulus dari jurusan Seni Media Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) pada tahun 1998. Di RMIT, ia mengikuti banyak kelas yang memberikannya pemahaman mendalam tentang proses pembuatan film dan diberi kebebasan kreatif yang besar oleh para profesornya.

Salah satu dari kelas-kelas tersebut adalah tempat dia bertemu dengan seorang calon pembuat film lainnya, Leigh Whannell. Pada saat itu keduanya tidak tahu bahwa mereka akan menjadi pencipta salah satu waralaba horor paling sukses sepanjang masa. Kedua lulusan ini kemudian menulis dan menciptakan naskah untuk film Saw yang penuh kejutan dan melambungkan nama mereka

Setelah selesai menggarap film tersebut, mereka mengambil beberapa adegan untuk membuat film pendek selama tujuh menit yang disutradarai Wan sendiri, meski dengan pengalaman yang sedikit atau bisa dibilang nyaris belum ada.

Saat itu, film Saw berhasil memperoleh keuntungan 1 miliar dolar. Namun, tiga tahun berselang Wan sempat membuat film Dead Silence dan Death Sentence yang ternyata tidak bisa berbicara banyak di sinema film global.

Setelah mengalami kegagalan di film sebelumnya, Wan kembali meraih kesuksesan komersial dengan film horor-fantasi supernatural PG-13 Insidious (2010), dan lanjut untuk menyutradarai Insidious: Part 2 (2013) serta memproduseri sekuel-sekuel lain dalam seri tersebut. Di antara dua proyek "Insidious"-nya, Wan menyutradarai film horor supernatural yang lebih tradisional, The Conjuring (2013)

The Conjuring berhasil mencapai kesuksesan komersial yang luar biasa dan melahirkan serangkaian sekuel dan spin-off yang dikenal secara kolektif sebagai The Conjuring Universe. Wan menjabat sebagai sutradara untuk The Conjuring 2 (2016) sambil memproduseri film-film berikutnya dalam waralaba seperti Annabelle (2014) dan The Nun (2018). The Conjuring Universe menjadi waralaba horor dengan pendapatan tertinggi kedua di atas $2 miliar.

Sinopsis singkat Night Swim

Film Night Swim bercerita tentang Ray Waller, mantan pemain bisbol yang terpaksa pensiun dini karena sakit. Bersama istrinya, Eve yang diperankan oleh Kerry Condon, mereka pindah ke sebuah rumah.

Di rumah itu, anak mereka Izzy (Amelie Hoefarle) dan Elliot (Gavin Warren) merasakan sesuatu yang aneh saat sedang berenang di malam hari. Kendati demikian, Ray merayu Eve, rumahnya yang memiliki kolam renang akan menjadi tempat menyenangkan bagi anak-anak karena menyediakan terapi fisik bagi mereka. Tetapi, rahasia gelap dari masa lalu rumah itu merongrong keluarga tersebut ke dalam teror yang mencekam. Dalam cuplikan film tersebut, tayangan berfokus kolam renang berhantu.

ANANDA RIDHO SULISTYA | RENO EZA MAHENDRA

Pilihan Editor: 5 Hal Menarik Night Swim, Film Horor yang Tayang 5 Januari 2024