Drakor Nine Puzzles Dibintangi Kim Da Mi dan Seon Suk Ku akan Tayang 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor bergenre thriller Nine Puzzles dikabarkan akan tayang di Disney+ pada 2025. Drakor ini dibintangi Kim Da Mi dan Seon Suk Ku akan beradu peran dalam drama ini.

Sinopsis Drakor Nine Puzzles

Dikutip dari Soompi, drakor Nine Puzzles menceritakan tentang kisah Yoon Ena, profesional yang mengidentifikasi penjahat, ia pernah terlibat dalam kasus pembunuhan yang belum tuntas. Ia satu-satunya saksi untuk mengungkap kasus yang telah berlalu 10 tahun silam.

Karena si pembunuh seperti memainkan dia, Yoon Ena memutuskan untuk menggali kebenaran dari kejadian tersebut bersama seorang detektif polisi bernama Han Saem yang justru mencurigainya sebagai pembunuh dengan harapan bisa menyelesaikan kasus tersebut sebelum pembunuh menambah korban baru.

Karakter Yoon Ena dan Han Saem telah dikonfirmasi akan diperankan oleh Kim Da Mi dan Seon Suk Ku. Namun belum ada jadwal mendetail mengenai tanggal peluncuran drakor tersebut. Kim Da Mi dan Seon Suk Ku telah dikenal banyak membintangi film atau drama populer. Meski ini merupakan pertama kalinya mereka berakting bersama peran, namun keduanya memiliki pengalaman dalam membintangi film thriller.

Kim Da Mi meraih ketenarannya setelah berperan dalam film thriller horor The Witch pada 2018. Seon Suk Ku juga pernah bermain dalam drama dengan genre serupa berjudul A Killer Paradox yang tayang di Netflix pada 2024.

Seon Suk Ku dikonfirmasi menerima tawaran film ini setelah menolak untuk tampil dalam drama Hong Sisters. Agensi Seon Suk Ku, SBD Entertainment menyebut, aktor tersebut memutuskan untuk menolak tawaran dari duo penulis skenario terkenal dengan karyanya yang hit seperti Alchemy of Souls dan Hotel de Luna pada 2023.

Dikutip dari Antara, film Nine Puzzles ditulis oleh Lee Eunmi yang pernah menggarap Navillera dan About Tunnel. Sutradaranya adalah Yoon Jongbin yang sebelumnya menjadi pengarah dalam serial hit Netflix berjudul Narco Saints. Selain itu ia juga menyutradarai beberapa film lain seperti Nameless Gangster: Rules of the Time, Kundo: Age of the Rampant, dan The Spy Gone North.

