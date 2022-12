The Big 4 Masih Puncaki Netflix Global, Timo Tjahjanto Ungkap Keajaiban yang Terjadi

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Big 4 bertahan di peringkat pertama daftar Netflix Global Top 10 untuk kategori Film Non-Bahasa Inggris selama dua pekan. Film Indonesia karya sutradara Timo Tjahjanto ini telah mencapai 19.740.000 jam tayang dalam periode 19-25 Desember 2022.

The Big 4 masuk dalam daftar Top 10 di 65 negara, termasuk Argentina, Brasil, Meksiko, Portugal, Spanyol, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Qatar, Arab Saudi, Thailand, Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, dan tentunya Indonesia. Dalam periode pekan lalu, pencapaian The Big 4 tersebut melampaui film-film Non-Bahasa Inggris lainnya yang tayang di Netflix, antara lain A Not So Merry Christmas (posisi kedua), Private Lesson (posisi ketiga), God's Crooked Lines (posisi keempat), dan Troll (posisi kelima).

Anggaran dan Waktu yang Lebih Sedikit dari Film Sebelumnya

Timo Tjahjanto mengakui kalau The Big 4 adalah salah satu film terfavorit yang pernah dibuatnya selama berkarier di dunia perfilman. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers perilisan film Netflix Original Indonesia itu pada Kamis, 15 Desember 2022.

The Big 4 merupakan film bergenre komedi laga yang diperankan oleh Abimana Aryasatya, Putri Marino, Arie Kriting, Lutesha, Kristo Immanuel, Marthino Lio, Michelle Tahalea. Timo mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian The Big 4 yang disebutnya sebagai keajaiban.

"Sangat bangga akan hal ini, dengan anggaran yang jauh lebih kecil daripada The Night Comes for Us, persiapan yang lebih singkat dengan kru yang lebih muda (namun bermotivasi tinggi) dan permain yang bukan terlatih seni bela diri... keajaiban terjadi," tulis Timo di Twitter pada Rabu, 28 Desember 2022.

Sutradara film The Big 4, Timo Tjahjanto saat konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Desember 2022. Foto: Netflix

The Night Comes for Us sendiri merupakan film yang disutradari oleh Timo Tjahjanto. Film ini tayang perdana pada Fantastic Fest pada 22 September 2018 dan mulai tayang di Netflix 19 Oktober 2018. Film laga tersebut mempertemukan dua aktor ternama Indonesia, Joe Taslim dan Iko Uwais.

Pembuka yang Luar Biasa

The Big 4 merupakan film dari program Waktu Netflix Indonesia (WNI) yang pertama kali dirilis. The Big 4 mendapat banyak pujian dari para sineas maupun penonton global. Film ini bercerita tentang perjalanan seorang detektif perempuan bernama Dina yang diperankan oleh Putri Marino. Dina menyelidiki kematian ayahnya, Petrus (Budi Ros) dan mengikuti jejak hingga ke sebuah pulau tropis.

Setelah menemukan jati diri sesungguhnya sang ayah sebagai pemimpin kelompok pembunuh bayaran, kejaran musuh Antonio (Marthino Lio) membuat Dina terpaksa bekerja sama dengan para murid ayahnya dahulu. Mereka adalah empat mantan pembunuh bayaran, yaitu Topan Si Pemimpin (Abimana Aryasatya), Jenggo Si Sniper (Arie Kriting), Alpha Si Garang (Lutesha), dan Pelor Si Umpan (Kristo Immanuel).

