The Shadow Strays Karya Timo Tjahjanto akan Tayang di Toronto International Film Festival

TEMPO.CO, Jakarta - The Shadow Strays karya terbaru dari sutradara Timo Tjahjanto akan tayang perdana di program spesial Midnight Madness di Toronto International Film Festival (TIFF) pada 13 hingga 15 September 2024. The Shadow Strays sendiri merupakan film orisinal Netflix Indonesia.

"Senang sekali mengumumkan bahwa The Shadow Strays akan hadir di bagian Midnight Madness di TIFF bulan September ini," tulis Timo Tjahjanto di Instagram pada Kamis, 25 Juli 2024.

Beberapa jam lalu, Timo juga membagikan teaser stills The Shadow Strays yang menampilkan sejumlah pemain, termasuk Aurora Ribero hingga Andri Mashadi. "Terimakasih dan hormat sebesarnya terhadap Cast dan Crew yang sudah menderita bersama membuat film kecil tercinta ini," tulis Timo. "Terimakasih sedalamnya untuk @netflixid yang selalu mensupport visi kami."

Seputar The Shadow Strays

The Shadow Strays berkisah mengenai seorang pembunuh belia yang menentang mentor dan organisasinya demi tekadnya menyelamatkan seorang bocah lelaki yang kehilangan sang ibu karena sindikat kejahatan yang berkuasa.

Film ini menampilkan deretan aktor muda dan berbakat yang meliputi Aurora Ribero, Hana Malasan, Ali Fikry, Adipati Dolken, Kristo Immanuel, Andri Mashadi, Taskya Namya, Agra Piliang, Daniel Eka, dan Tanta Ginting. Tampil pula aktor Malaysia Chew Kin Wah, aktor senior Arswendy Bening Swara, Hiroaki Kato, Nobuyuki Suzuki, dan banyak lagi.

Nama Timo Tjahjanto sudah lekat dengan film laga, seperti The Night Comes For Us dan The Big 4, yang masuk dalam daftar Netflix Global Top 10 Non-English Films di 65 negara.

Tentang Program Midnight Madness di Toronto International Film Festival

Program Midnight Madness di Toronto International Film Festival atau Festival Film Internasional Toronto adalah program favorit bagi penikmat film laga, thriller dan genre istimewa berkualitas dari seluruh dunia. Program Midnight Madness akan menampilkan beberapa pemutaran perdana tengah malam di Royal Alexandra Theatre yang bersejarah.

Selain The Shadow Strays, tahun ini akan ditampilkan film Else dari sutradara Prancis Thibault Emin, Friendship karya Andrew DeYoung, dan film The Gesuidouz yang disutradarai oleh Kenichi Ugana.

