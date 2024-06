Sutradara Indonesia Timo Tjahjanto akan Garap Sekuel Film Nobody

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Timothy Tjahjanto, atau yang lebih dikenal Timo Tjahjanto, semakin mengukuhkan namanya di kancah perfilman internasional. Baru-baru ini, Timo diumumkan sebagai sutradara untuk film Nobody 2, sekuel dari film Nobody (2021) yang diproduksi oleh 87Eleven Entertainment, rumah produksi yang juga menggarap film-film populer seperti John Wick, Atomic Blonde, dan Violent Night.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Timo melalui akun Instagram pribadinya, @timobros. Dalam unggahan tersebut, Timo menyatakan kegembiraannya. “Merasa terhormat dan menanti untuk bekerja sama dengan jajaran pemain dan tim yang luar biasa,” tulis dia, dikutip Selasa, 25 Juni 2024.

Timo Tjahjanto Gantikan Ilya Naishuller di Nobody 2

Film pertama Nobody disutradarai oleh Ilya Naishuller dan dirilis pada 2021, dengan Bob Odenkirk berperan sebagai Hutch Mansell. Kini, Timo akan menggantikan posisi Ilya sebagai sutradara untuk film kedua ini dan bekerja sama dengan Bob Odenkirk yang akan kembali memerankan karakter Hutch Mansell. Selain itu, Connie Nielsen juga akan kembali berperan sebagai Becca Mansell, istri Hutch.

Produksi Nobody 2 dijadwalkan akan dimulai pada Agustus 2024. Target tayang perdana yaitu pada 15 Agustus 2025, di bawah naungan Universal Pictures. Film ini akan menjadi proyek pertama yang mempertemukan Timo dengan Bob Odenkirk, yang terkenal lewat serial Better Call Saul. Hingga saat ini, detail tentang pemeran pendukung lainnya masih dirahasiakan.

Sinopsis Film Nobody

Film Nobody menceritakan kisah Hutch Mansell, seorang mantan agen rahasia pemerintah yang kini menjalani kehidupan biasa. Namun, hidupnya berubah ketika ia menjadi target mafia narkoba setelah menolong seorang yang sedang dilecehkan. Mansell kemudian harus berjuang menghadapi kawanan anak buah bos narkoba.

Dirilis pada 2021, film Nobody meraih sukses besar dengan pendapatan box office sebesar USD 57,5 juta (sekitar Rp 942 miliar). Angka ini jauh melampaui biaya produksi sebesar USD 16 juta (sekitar Rp 262 miliar).

Dalam menggarap Nobody 2, Timo akan bekerja sama dengan Derek Kolstad, penulis naskah yang juga menulis untuk film pertama Nobody dan beberapa film dalam seri John Wick. Derek akan menulis skenario untuk sekuel thriller aksi ini bersama Aaron Rabin, Umair Aleem, dan Bob Odenkirk. Di kursi produser, terdapat nama-nama seperti David Leitch, Kevin McCormick, Marc Provissiero, dan Braden Aftergood.

Rekam Jejak Karier Timo Tjahjanto

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Timo Tjahjanto sendiri adalah sutradara yang dikenal dengan karya-karya bergenre horor dan aksi laga. Bersama Kimo Stamboel, dia membentuk duo ‘The Mo Brothers’ yang sukses dengan film-film seperti Rumah Dara (2010), Killers (2014), dan Headshot (2016). Timo juga dikenal lewat film-film horor seperti Sebelum Iblis Menjemput (2018), The Night Comes for Us (2018), Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 (2020), juga The Big 4 (2022).

Selain Nobody 2, Timo sedang disibukkan dengan berbagai proyek besar lainnya. Melansir dari laman IMDB, Timo sedang menggarap beberapa film termasuk remake Hollywood dari Train to Busan yang berjudul The Last Train to New York, The Shadow Strays, Sebelum Iblis Menjemput Ayat 3: Dajjal, dan Si Buta dari Gua Hantu. Dengan semakin banyaknya proyek internasional yang digarapnya, Timo Tjahjanto terus membuktikan posisinya sebagai salah satu sutradara berbakat dari Indonesia yang diakui di kancah perfilman dunia.

DEADLINE | INSTAGRAM

Pilihan Editor: The Big 4 Masih Puncaki Netflix Global, Timo Tjahjanto Ungkap Keajaiban yang Terjadi