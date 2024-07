Lee Kwang Soo dan Lee Dong Wook Bakal Main Drama Bareng untuk Pertama Kali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Kwang Soo dan Lee Dong Wook akan membintangi drama Korea bersama untuk pertama kalinya. Menurut laporan Star News, kedua aktor yang berada dalam satu agensi yang sama, akan berperan dalam drama berjudul Divorce Insurance di tvN.

Agensi KINGKONG by STARSIP memberikan pernyataan terkait keterlibatan Lee Kwang Soo dalam drama tersebut. “Lee Kwang Soo menerima tawaran untuk membintangi drama tvN ‘Divorce Insurance’ dan saat ini sedang mempertimbangkan tawaran tersebut secara positif,” kata agensi.

Tentang Divorce Insurance

Divorce Insurance disutradarai oleh Lee Won Seok, yang mendapat ulasan positif dari film Killing Romance, sedangkan skenarionya ditulis oleh Lee Tae Yoon. Proses casting untuk pemeran lainnya masih berlangsung. Rencananya drama ini akan tayang pada paruh pertama tahun depan.

Drama ini akan menceritakan kisah seorang pria yang bekerja di tim pengembangan produk sebuah perusahaan asuransi, yang merancang rencana asuransi terkait perceraian. Termasuk proses penemuan tentang arti hidup dirinya sendiri dalam masyarakat modern di mana perceraian bukan lagi sesuatu yang harus disembunyikan atau ditutup-tutupi.

Peran Lee Kwang Soo dan Lee Dong Wook

Kalau Lee Kwang Soo menerima tawaran tersebut, dia akan berperan sebagai Ahn Jeong Man. Dia bekerja sebagai karyawan asuransi yang menyarankan tindakan pencegahan kecelakaan dan mengusulkan program asuransi efisien yang memenuhi kebutuhan setiap pelanggan. Ahn Jeong Man sendiri bercerai dari istrinya secara tiba-tiba. Meski karakternya terlihat keren namun sebenarnya dia sosok pemalu.

Sementara itu, Lee Dong Wook akan beperan sebagai Noh Ki Hoon. Dia merupakan seorang aktuaris asuransi elit yang lulus dari universitas bergengsi di luar negeri tetapi telah mengalami perceraian sebanyak tiga kali.

Profil singkat Lee Kwang Soo dan Lee Dong Wook

Lee Kwang Soo dan Lee Dong Wook sebelumnya pernah membintangi film A Year End-Medley pada tahun 2021. Mereka juga perrnah tampil bersama dalam beberapa acara hiburan. Kini, melalui Divorce Insurance mereka pertama kalinya bekerja sama dalam sebuah drama.

Lee Kwang Soo dikenal sebagai bintang acara ragam Running Man selama 11 tahun. Beberapa drama yang dibintanginya antara lain, Live, The Killer's Shopping List, The Sound of Your Heart, dan drama terbarunya No Way Out: The Roulette akan dirilis pada akhir Juli di Disney+.

Lee Dong Wook memulai debutnya di industri hiburan pada tahun 1999. Dia membintangi cukup banyak drama dan film Korea. Di antaranya School 3, My Girl, Guardian: The Lonely and Great God, Life, Touch of Your Heart, Tale of The Nine Tailed, Tale of The Nine Tailed 1938, dan terbaru A Shop for Killers. Film yang dibintanginya antara lain Single in Seoul, A Year End-Medley, The Recipe, dan masih banyak lainnya.

SOOMPI | STAR NEWS KOREA

