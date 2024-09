Jung Hae In Bakal Fan Meeting di Jakarta 7 Desember, Ini 7 Rekomendasi Dramanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Jung Hae In dijadwalkan akan kembali menggelar acara jumpa penggemar atau fan meeting di Jakarta pada 7 Desember 2024 mendatang. Informasi tersebut diumumkan oleh FNC Entertainment, selaku agensi yang menaungi Jung Hae In di Korea Selatan.

“JUNG HAE IN FAN MEETING ‘OUR TIME’. Jakarta, 7 Desember 2024 (Sabtu),” tulis unggahan terbaru FNC Entertainment melalui akun Instagram resminya, @fnc_fishandcake. Meski begitu, belum ada informasi mengenai tempat dan harga tiket fan meeting pemain drama Love Next Door tersebut.

Adapun akhir-akhir ini Jung Hae In tengah menjadi sorotan di kalangan pencinta drama Korea atau drakor. Pria berusia 36 tahun itu sukses menarik perhatian berkat aktingnya di drama Korea terbaru, Love Next Door yang saat ini sedang tayang di platform streaming Netflix.

Drama yang diperankan Jung Hae In bersama Jung So Min itu sukses bertengger di posisi pertama sebagai program TV populer yang banyak ditonton di Indonesia, sejak penayangan perdananya pada 17 Agustus 2024 lalu. Bahkan menurut Nielsen Korea, drama bergenre komedi romantis itu sukses meraih rating yang menjanjikan sebesar 6,6 persen pada episode keempatnya.

Sudah 10 tahun berkarier di dunia seni peran, Jung Hae In telah membintangi deretan judul film dan drama Korea populer. Berikut beberapa rekomendasi drama Jung Hae In yang sayang untuk dilewatkan karena menampilkan kemampuan akting yang memukau.

Jung So Min dan Jung Hae In dalam drama Love Next Door. Dok. tvN/Soompi



1. D.P Season 1 & 2 (2021 & 2023)

Dalam drama ini, Jung Hae In berperan sebagai An Jun Ho yang berprofesi sebagai seorang prajurit militer. Dia pendiam dan kalem, tetapi tidak fleksibel. Sersan Park Beom Gu yang mengetahui kegigihan dan kemampuan observasi An Jun Ho memindahkan dia ke tim DP (Deserter Pursuit).

Misi tim tersebut adalah menangkap desertir militer atau orang-orang yang kabur dari barak militer. Di tim itu, An Jun Ho bekerja dengan Sersan Park Beom Gu dan Kopral Han Ho Yeol. Meski Park Beom Gu kerap mengumpat dan mengomel pada anak buahnya, tetapi dia merawat mereka dan memberikan wawasan yang tajam serta pengetahuan dalam investigasi.



2. Connect (2022)

Jung Hae In dalam drama ini berperan sebagai Ha Dong Soo. Dia adalah bagian dari ras manusia baru yang disebut connect, makhluk yang tidak pernah mati. Diceritakan, suatu malam Dong Soo diculik oleh sekelompok pedagang organ manusia dan sebelah matanya diambil untuk dijual ke orang lain.

Setelah transplantasi organ ilegal itu, Dong Soo melihat sesuatu dan menyadari bahwa pria yang menggunakan matanya adalah seorang pembunuh berantai. Ha Dong Soo pun dapat melihat apa yang dilihat oleh pembunuh berantai itu melalui matanya. Dia kini mengejar pembunuh berantai itu untuk menghentikannya membunuh orang lagi.



3. Snowdrop (2021-2022)

Jung Hae In dan Jisoo Blackpink dalam adegan di drama Korea Snowdrop. Dok. Disney+ Hotstar.

Snowdrop dibintangi Jung Hae In dengan berperan sebagai Lim Soo Ho. Dia adalah seorang agen Korea Utara yang terluka dan harus disembunyikan oleh mahasiswi bernama Eun Yeong RO (Kim Ji Soo) dari Hosu Women’s University.

Lim Soo Ho ditugaskan dalam misi rahasia di Korea Selatan. Namun pertemuannya dengan mahasiswi tersebut memicu rangkaian peristiwa dramatis yang membahayakan keselamatan banyak orang. Seiring waktu, keduanya mulai menyadari, mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup.



4. A Piece of Your Mind (2020)

Drama Korea yang satu ini menceritakan tentang kisah asmara antara Moon Ha Won, yang diperankan oleh Jung Hae In dan Han Seo Woo. Ha Won adalah seorang programmer AI dan pendiri M&H Company. Dia adalah orang yang konsisten dengan hati yang baik.

Sementara itu, Han Seo Woo bekerja sebagai teknisi rekaman musik klasik. Hidupnya tidak stabil tanpa keluarga atau rumah, tetapi dia adalah orang yang positif. Pertemuan Seo Woo dan Ha Won pun membuat kehidupan keduanya berubah dan bergantung pada satu sama lain. Meski begitu, cinta Ha Won terhadap Seo Woo ternyata tak berbalas.



5. Something in the Rain (2018)

Poster drama Korea, Something in the Rain. Foto: IMdB.

Something in the Rain menandai peran utama pertama Jung Hae In dalam drama. Ia memerankan Seo Joon Hee, pria muda yang kembali bertemu dengan Yoon Jin Ah, teman masa kecilnya yang kini berusia 30-an dan belum pernah menemukan cinta sejati.

Hubungan mereka kemudian berkembang dari persahabatan menjadi kisah cinta yang manis namun rumit. Penampilan Jung Hae In dalam Something in the Rain memperlihatkan sisi romantisnya yang lembut dan penuh perhatian.



6. Prison Playbook (2017-2018)

Prison Playbook adalah drama yang menggambarkan kehidupan para tahanan, keluarga mereka, dan petugas yang bekerja di penjara. Jung Hae In memerankan Yoo Jeong Woo atau yang dikenal sebagai Kapten Yoo. Ia perwira militer yang dipenjara, karena dituduh membunuh rekannya setelah menyiksanya. Meskipun bukan peran utama, karakter Kapten Yoo yang dimainkan oleh Jung Hae In mencuri perhatian penonton.



7. While You Were Sleeping (2017)

Rekomendasi drama Jung Hae In selanjutnya adalah While You Were Sleeping. Di drama ini, Jung Hae in berperan sebagai Han Woo Tak yang berprofesi sebagai polisi. Dia terlibat dengan Jung Jae Chan dan Nam Hong Joo untuk menyelamatkan nyawa satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki kemampuan melihat masa depan seseorang melalui mimpi. Namun, karena mimpi tersebut saling berkaitan, mereka pun harus bekerja sama untuk mengubah masa depan.

PUTRI SAFIRA PITALOKA, berkontribusi dalam artikel ini.

