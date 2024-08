Love Next Door Episode 5 Malam Ini, Mantan Pacar Jung Hae In Bertemu Jung So Min

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Love Next Door akan menayangkan episode 5 pada Sabtu malam, 31 Agustus 2024. tvN memberikan bocoran kelanjutan ceritanya dengan merilis foto-foto, termasuk penampilan perdana Seo Ji Hye yang berperan sebagai kekasih Choi Seung Hyo (Jung Hae In).

Drama komedi romantis Love Next Door mengikuti kisah Bae Seok Ryu (Jung So Min), seorang perempuan yang mencoba memulai kembali hidupnya yang bermasalah setelah semuanya kacau. Teman kecilnya, Choi Seung Hyo (Jung Hae In) dianggapnya sebagai bagian yang gelap dan memalukan dalam hidupnya.

Pada episode Love Next Door sebelumnya, Choi Seung Hyo menyadari bahwa perasaannya yang telah lama terlupakan terhadap Bae Seok Ryu tidak pernah benar-benar hilang. Namun, tepat ketika Choi Seung Hyo akhirnya menyadari dirinya sendiri, potensi asmaranya dengan Bae Seok Ryu menghadapi rintangan tak terduga. Jang Tae Hee (Seo Ji Hye), mantan pacarnya semasa kuliah, muncul kembali.

Dalam foto yang dirilis tvN kemarin, Choi Seung Hyo, Jang Tae Hee, dan Bae Seok Ryu bertemu. Momen tersebut terlihat menegangkan setelah Jang Tae Hee tiba-tiba kembali ke kehidupan mantan pacarnya. Choi Seung Hyo dan Bae Seok Ryu, yang tampak terkejut, tampak canggung dan tidak nyaman selama percakapan mereka. Namun, Jang Tae Hee tampak benar-benar santai dan bahkan geli saat dia mengamati reaksi gugup mereka.

Seo Ji Hye dalam drama Love Next Door. Dok. tvN

"Seo Ji Hye akan memainkan peran yang sangat penting dalam cerita, dan kehadirannya akan lebih dari sekadar kameo biasa," tim produksi Love Next Door. "Silakan nantikan perubahan baru apa yang akan dibawa mantan pacar Choi Seung Hyo, Jang Tae Hee, dalam hubungan Choi Seung Hyo dan Bae Seok Ryu."

Jung Hae In dan Seo Ji Hye Reuni di Love Next Door

Jung Hae In dan Seo Ji Hye akhirnya reuni lewat drama Love Next Door. Sekitar delapan tahun lalu, Seo Ji Hye dan Jung Hae In muncul bersama dalam drama Yeah, That's How It Is. "Aktris Seo Ji Hye akan tampil spesial sebagai mantan pacar Choi Seung Hyo (Jung Hae In), Jang Tae Hee dalam drama Sabtu-Minggu tvN Love Next Door," kata agensi Seo Ji Hye saat pertama kali mengkonfirmasi pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Dalam Love Next Door, Seo Ji Hye akan berperan sebagai pacar kuliah Choi Seung Hyo, Jang Tae Hee. Ketika Jang Tae Hee, seorang seniman keramik sukses dengan kepribadian percaya diri, kembali memasuki kehidupan Choi Seung Hyo, kedatangannya akan menimbulkan ketegangan baru dalam hubungan Bae Seok Ryu dan Choi Seung Hyo.

