Profil Kim Min Ha, Pemeran Sunja di Pachinko 2 yang Bernasib Tragis

TEMPO.CO, Jakarta - Pachinko 2 kembali menayangkan Kim Min Ha yang berperan sebagai Sunja. Ia merupakan protagonis utama dalam drama Korea ini. Karakter Sunja adalah pusat dari kisah yang melibatkan beberapa generasi keluarga Korea yang tinggal di Jepang, menjalin kisah penuh perjuangan dan harapan.

Dilansir dari kepoper.com, Sunja adalah seorang wanita muda yang menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Ketika dia hamil di luar nikah oleh seorang pria yang sudah menikah, dia merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Untuk melindungi nama baik keluarganya dan untuk memberi masa depan yang lebih baik untuk anak yang akan lahir, Sunja memutuskan untuk menikahi seorang pria yang bersedia membawanya ke Jepang, sebuah langkah yang membawa perubahan besar dalam hidupnya.

Ia mengalami berbagai tantangan dan kesulitan di Jepang, termasuk perbedaan budaya, diskriminasi rasial, dan perjuangan untuk menjaga identitas dan martabatnya. Kim Min-ha berhasil menggambarkan semua ini dengan kepekaan dan kekuatan, menjadikan Sunja karakter yang sangat relatable dan memikat bagi penonton.

Profil Kim Min Ha

Kim Min Ha, lahir pada 1 September 1995 di Seoul, Korea Selatan, adalah aktris muda yang kini tengah menyita perhatian di dunia hiburan. Memulai perjalanan kariernya pada tahun 2016 dengan debut di mini series YouTube. Ia pernah mengenyam pendidikannya di Universitas Hanyang jurusan Teater dan Film.

Awal kariernya, Kim Min Ha sempat muncul dalam beberapa proyek kecil, termasuk peran figuran di serial School 2017 dan film After Spring (2018), Killer Swell: Our Space (2020). Meski perannya saat itu relatif minor, dedikasinya terhadap seni peran mulai terlihat. Kemudian, ia berkesempatan memainkan peran lebih signifikan dalam film The Call (2020), di mana ia berperan sebagai Seon Hee muda, menandai langkah penting dalam pengembangan kariernya.

Momen terpenting dalam karier Kim Min Ha terjadi pada tahun 2022 ketika dia memerankan Sun Ja muda dalam serial drakor Pachinko, adaptasi dari novel terkenal oleh Min Jin Lee. Peran ini adalah terobosan besar baginya sebagai karakter utama. Kim Min Ha mendapatkan peran ini setelah mengikuti audisi global yang kompetitif selama 3-4 bulan, menunjukkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan besar dan memenangkan hati para pengamat industri.

Pada September 2021, Kim Min Ha bergabung dengan agensi Saram Entertainment, yang juga menaungi artis-artis ternama seperti Byun Yo Han dan Sooyoung. Keberadaan di bawah agensi ini memberikan dorongan tambahan dalam kariernya. Selain itu, Kim Min Ha juga menandatangani kontrak dengan agensi internasional UTA (Luber Roklin Entertainment and Brecheen Feldman Breimer Silver Thompson), yang mengindikasikan langkah strategisnya untuk memperluas promosi di luar Korea Selatan.

Seiring dengan kesuksesan aktingnya, Kim Min Ha juga aktif sebagai model untuk beberapa brand terkenal, termasuk SKINFOOD, Naming Cosmetics, FRUTA X KANCO, dan Miu Miu. Di luar dunia hiburan, dia memiliki minat dalam hobi seperti bermain lego, yang biasanya memakan waktu sekitar 3 jam. Kim Min Ha juga dikenal dengan freckles alami yang dianggapnya sebagai daya tarik unik.

Kim Min Ha dikenal dengan kepribadian yang rendah hati dan reflektif. Dia sering membagikan momen-momen kehidupannya melalui Instagram, di mana dia memiliki akun @minhakim__.

ELLYA SYAFRIANI | PUTRI SAFIRA PITALOKA

