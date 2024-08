Profil Oasis, Band Inggris yang akan Reuni

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liam dan Noel Gallagher mantan anggota band Oasis melalui media sosial pada akhir pekan mengisyaratkan akan kembali setelah 15 tahun bubar. Laporan New York Post, Senin, 26 Agustus 2024, dikutip Antara, akun X Oasis mengunggah video singkat dengan tertera angka 27.08.2024.

Tentang Oasis

Dikutip dari Fandom, band Oasis dibentuk di Manchester pada 1991. Pada 1994, album Definitely Maybe menjadi debut tercepat dalam penjualannya di Inggris. Mereka dikenal karena gaya musik yang terinspirasi dari The Beatles, memadukan elemen rock dengan nuansa modern, yang membuat mereka tetap terpandang di puncak gelombang Britpop bersama band-band lain seperti Blur dan Suede.

Meskipun Oasis mengalami beberapa kali pergantian anggota, Noel dan Liam Gallagher inti dari band ini. Noel sebagai gitaris dan penulis lagu. Liam sebagai vokalis.

Oasis telah merilis tujuh album studio, dengan What's the Story Morning Glory? sebagai salah satu yang sukses. Adapun lagu-lagu lainnya yang ikonik, yaitu Wonderwall dan Don't Look Back in Anger. Pada 2009, band ini telah menjual lebih dari 75 juta rekaman di berbagai negara, menjadikan Oasis salah satu band terlaris sepanjang masa. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus.

Kabar Oasis akan reuni telah menyebar sejak 26 Agustus 2024, setelah Liam Gallagher dan Noel Gallagher mengunggah video singkat di media sosial masing-masing. Situs web Oasis juga menampilkan tanggal di halaman utamanya, 27 Agustus 2024.

Dilansir dari Variety, meskipun disebut sebagai tur dunia, sejauh ini, lokasi konser yang telah dikonfirmasi hanya mencakup Inggris dan Irlandia. Oasis akan memulai tur mereka di Principality Stadium, Cardiff, pada 4 dan 5 Juli 2025, dilanjutkan dengan pertunjukan di Heaton Park, Manchester, pada 11, 12, 19, dan 20 Juli 2025.

Setelah itu, mereka akan tampil di Wembley Stadium, London, pada 25-26 Juli dan 2-3 Agustus 2025, sebelum menuju Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edinburgh, pada 8 dan 9 Agustus 2025. Tur ini akan ditutup dengan dua malam di Croke Park, Dublin, pada 16 dan 17 Agustus 2025.

Tiket untuk tur ini akan mulai dijual pada Sabtu, 31 Agustus 2024 pukul 9 pagi waktu setempat melalui berbagai platform penjualan tiket seperti Ticketmaster, GigsAndTours.com, dan SeeTickets.com.

