Reuni Oasis: Akan Bersatu Kembali Setelah 15 Tahun Berpisah

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock ternama dari Inggris, Oasis mengumumkan bahwa mereka akan kembali bersatu setelah 15 tahun berpisah pada Selasa, 27 Agustus 2024. Dilansir dari Reuters, dua saudara yang menjadi anggota band, Noel dan Liam Gallagher, akan tampil bersama lagi dalam tur reuni Oasis pada tahun 2025.

Oasis, yang terkenal dengan album debutnya Definitely Maybe yang dirilis 30 tahun lalu, sempat bubar pada tahun 2009 karena Noel, sang gitaris utama dan penulis lagu merasa tidak bisa lagi bekerja dengan Liam, yang merupakan vokalis band tersebut.

Sekarang, mereka memutuskan untuk reuni. "Ini saatnya, semuanya sedang terjadi," kata mereka di media sosial X, sambil mengumumkan bahwa tiket akan mulai dijual pada hari Sabtu. Konser pertama mereka akan digelar di Cardiff, Wales, pada tanggal 4 Juli tahun depan.

Oasis akan mengadakan total 14 konser di kota-kota seperti Cardiff, Manchester tempat mereka pertama kali terbentuk pada tahun 1991, London, Edinburgh, dan Dublin. Mereka ingin penggemar datang dan menyaksikan langsung, karena konser ini tidak akan disiarkan di televisi.

Pengumuman ini datang setelah banyak spekulasi tentang reuni mereka, yang bahkan membuat jumlah pendengar lagu-lagu Oasis di Spotify naik sebesar 160 persen hanya dalam waktu dua jam pada hari Senin.

Tur tahun 2025 ini juga akan menjadi momen spesial karena akan menandai 30 tahun album kedua mereka (What's the Story) Morning Glory? yang berisi lagu-lagu hits seperti Don't Look Back in Anger dan Wonderwall. Album ini sangat sukses, terjual lebih dari 22 juta kopi di seluruh dunia dan menjadi album terlaris di Inggris pada tahun 1990-an.

Meskipun Noel dan Liam sering bertengkar ketika band ini melakukan tur pada tahun 1990-an, mereka sekarang siap untuk kembali bersama dan menghadirkan musik mereka lagi untuk para penggemar.

REUTERS

