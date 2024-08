Mengenal The Script, Band Irlandia yang akan Konser di Jakarta dan Surabaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band rock Irlandia, The Script akan konser di Jakarta dan Surabaya. Konser bertajuk Satellites World Tour itu akan diadakan di ICE BSD City pada Jumat, 14 Februari 2025 dan JATIM Expo pada Ahad, 16 Februari 2025. Penjualan tiket The Script Satellites World Tour untuk kedua kota tersebut mulai dijual pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Tentang The Script

Dikutip dari Last FM, The Script band rock asal Dublin, Irlandia yang dibentuk pada 2001. Grup ini terdiri atas vokalis Danny O'Donoghue, gitaris Mark Sheehan, dan drummer Glen Power. Danny O'Donoghue dan Mark Sheehan telah berteman lama sejak mereka berumur 12 tahun. Sebelum membentuk The Script, Danny dan Mark aktif sebagai anggota grup boyband yang bernama Mytown, dibentuk 1996.

Dikutip dari Eirewaves, band ini pindah ke London setelah menandatangani kontrak dengan Label Group Phonogenic. Mereka memulai perjalanan musiknya dengan merilis album debut berjudul The Script pada 11 Agustus 2008. Album tersebut berada di posisi puncak tangga album Irlandia dan Inggris.

Single debut We Cry dan The Man Who Can't Be Moved di nomor dua. The Script menduduki nomor satu di iTunes, Irlandia dan Inggris. Single ketiga mereka, Breakeven dirilis pada 10 November 2008 juga di nomor 21 chart single Inggris.

Adapun Science & Faith (2010), #3 (2012), dan No Sound Without Silence (2014) pernah berada di nomor satu tangga album Irlandia dan Inggris. Album Science & Faith bahkan mencapai posisi kedua di Australia dan ketiga di Amerika Serikat. Beberapa lagu populer dari album-album ini termasuk For the First Time, Nothing, Hall of Fame, dan Superheroes.

Selama periode 2014-2016, mereka melakukan tur untuk album No Sound Without Silence. Tur selama sembilan bulan itu memainkan 56 konser dan mengunjungi Afrika, Asia, Eropa, Oseania, Amerika Utara. Pada 2017, The Script merilis album Freedom Child, menyuguhkan lagu Rain yang mencapai posisi 20 di tangga lagu Inggris. Meski mendapat kritik negatif, Freedom Child tetap nomor satu di Irlandia, Skotlandia, dan Inggris.

Album Sunsets & Full Moons dirilis pada November 2019. Album ini diisi dengan single hit The Last Time. Pada Oktober 2021, The Script merilis album kompilasi Greatest Hits. Selama karier mereka, The Script telah meraih tiga Meteor Ireland Music Awards dan dua World Music Awards.

Mereka juga pernah dinominasikan untuk dua Brit Award. Musik mereka sering muncul dalam berbagai acara televisi seperti 90210, Ghost Whisperer, The Hills, dan The Vampire Diaries, Made in Chelsea, EastEnders, dan Waterloo Road. Danny O'Donoghue, salah satu anggota band, juga pernah menjadi mentor di acara The Voice UK.

Album Baru sebelum Tur

The Script merilis album terbaru bertajuk Satellites pada Jumat, 16 Agustus 2024. Album ini menyuguhkan lagu andalan seperti Both Ways dan At Your Free.

Both Ways menampilkan The Script dengan energi baru yang penuh semangat, dengan irama hiphop dan funk. Tur dunia The Script tanpa Mark Sheehan, yang meninggal dunia pada 14 April 2023 dalam usia 46 tahun akibat sakit. Mark Sheehan adalah salah satu pendiri The Script bersama vokalis Danny O'Donoghue dan drummer Glen Power pada 2001.

ADINDA JASMINE PRASETYO | MARVELA | EIREWAVE | LAST FM

