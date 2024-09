Promotor City Camp 2024 Ungkap Alasan Gaet ATEEZ, BtoB, Boy Story, COLDE, hingga Lee Hi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik City Camp 2024 akan digelar pada Sabtu, 5 Oktober 2024, di Indonesia Arena, Jakarta Pusat. Dengan lineup yang mengesankan, termasuk ATEEZ, BtoB, Boy Story, COLDE, dan Lee Hi, festival ini dipastikan akan menghadirkan pengalaman musik yang spektakuler. Promotor The RoomMate Entertainment bersama Pratama Pradana PIC menjelaskan alasan pemilihan lineup yang menyuguhkan beragam genre.

Alasan Pemilihan Lineup di City Camp 2024

City Camp 2024 mengusung tema ‘Eclectic Experience Music Festival’. Siska, Director of Pratama Pradana PIC, dalam konferensi pers di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 September 2024, mengungkapkan alasan pemilihan lineup dalam festival tersebut.

"Kami melihat pasar yang sedang hype apa, selain itu kita juga melihat track record mereka." Ia menilai, festival ini dirancang untuk menggabungkan berbagai genre musik, dan memberikan penonton kesempatan untuk menikmati beragam jenis musik.

Ia merinci, Lee Hi dan COLDE, misalnya, mewakili genre R&B, sementara ATEEZ dan BtoB membawa nuansa K-Pop yang energik. Adapun Boy Story, grup idola dari China, menambah warna genre pop dalam festival ini. Tiara Tirka, Project Manager of The RoomMate Entertainment, juga menyebutkan alasan mereka menambah Lee Hi di lineup.

“Kita mendengarkan aspirasi. Banyak yang bilang, 'kok nggak ada ceweknya sih?', terus kita melihat genre K-Hip Hop R&B hanya COLDE, jadinya kita memilih Lee Hi,” tuturnya. Penampilan Lee Hi diharapkan bisa memenuhi keinginan penggemar akan kehadiran artis wanita di festival tersebut.

Suguhkan Inovasi Panggung 360°

City Camp 2024 juga akan menampilkan panggung 360°, yang akan memberikan pengalaman unik sehingga penonton dapat menikmati penampilan dari berbagai sudut pandang. Fauzan Allolangi, CEO The RoomMate Entertainment, menambahkan, "Pengalaman panggung 360°, kami yakin ini akan menjadi festival paling berkesan tahun ini."

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Siska juga menyebutkan, festival ini tidak hanya menarik penonton luar kota, tetapi juga dari luar negeri, seperti yang terlihat dari tagar Instagram yang menunjukkan antusiasme internasional. “Ya, kalau City Camp 2024 ini tidak hanya mendatangkan penonton dari luar kota ya. Tapi bahkan kami lihat beberapa kali ya ada yang dari luar negeri sudah tag Instagram kami akan datang ke Jakarta,” ujar Siska.

Menurutnya, faktor tersebut juga akan berpengaruh bagi pendapatan pariwisata di Indonesia ya. Khususnya sektor perhotelan, food and beverage, serta UMKM lokal. Festival ini dipromotori oleh The RoomMate Entertainment, Pratama Pradana PIC, dan JoyKish, dan diharapkan menjadi salah satu festival musik terbesar tahun ini.

Penjualan Tiket dan Merchandise

Tiket City Camp 2024 masih tersedia dengan beberapa kategori, kecuali kategori Diamond yang sudah habis terjual. Tiket dapat dipesan secara daring melalui traveloka.com. Selain itu, penggemar dapat membeli merchandise khusus dari masing-masing penampil selama acara berlangsung.

Platinum (Queue number, Photo Card): Rp 3 juta

Gold (Queue number, Photo Card): Rp 2,75 juta

Silver (Queue number, Photo Card): Rp 2,25 juta

Bronze (Seat number, Photo Card): Rp 2,25 juta

Category 1 (Seat number, Photo Card): Rp 1,85 juta

Category 2 (Seat number, Photo Card): Rp 1,55 juta

Pilihan Editor: ATEEZ, BTOB, Boy Story, dan COLDE Siap Meriahkan City Camp 2024 di Jakarta