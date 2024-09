GAC Suguhkan Sentuhan Pop Ballad R&B Lewat Lagu Higher

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah tiga tahun vakum, Gamaliel, Audrey, dan Cantika atau yang lebih dikenal dengan GAC, kembali menyapa penggemar mereka melalui single terbaru berjudul ‘Higher’. Lagu ini resmi dirilis pada Jumat, 13 September 2024, dan menjadi salah satu karya emosional yang dihadirkan oleh trio pemenang AMI Awards tersebut.

Makna di Balik Lagu ‘HIGHER’

‘Higher’ bercerita tentang cinta yang tidak selalu harus memiliki. Tema ini diangkat sebagai bentuk refleksi dari cinta yang lebih dewasa, ketika terkadang melepaskan seseorang yang dicintai adalah pilihan terbaik bagi kedua pihak, meski masih ada perasaan yang tertinggal. GAC menghadirkan sebuah perspektif baru tentang cinta dalam lagu ini, mereka menggambarkan proses merelakan dengan cara yang lebih emosional.

Cantika, salah satu anggota GAC, menggambarkan perasaan berat yang menyelimuti tema lagu ini, "Kita kira dialah yang akan menemani kita selamanya. Mereka bahkan merasa cocok sehingga percaya dapat mencapai mimpi bersama sebagai sepasang kekasih. Namun setelah bertahun-tahun, ternyata segala usaha mereka harus gagal karena satu dan lain hal yang menyakitkan,” ujar Cantika, dikutip melalui keterangan resmi.

Meski menghadirkan tema yang menyakitkan, GAC menekankan pentingnya dukungan antar pasangan meski hubungan harus berakhir. “Tapi kita tau rasa sakit ini nggak akan membiarkan kita untuk masing-masing tetap saling mendukung dalam mencapai mimpi secara individual,” tuturnya melanjutkan.

Nuansa Pop Ballad R&B Khas 90-an

Tak hanya dari lirik yang emosional, ‘Higher’ juga dibalut dengan aransemen pop ballad yang kental dengan sentuhan R&B. GAC secara sadar memilih genre ini karena kerinduan mereka pada era pop ballad R&B tahun 90-an hingga awal 2000-an. Gamaliel menjelaskan bahwa mereka merasa genre tersebut sudah jarang terdengar di musik modern.

“Akhirnya kami bertiga sepakat untuk mengajak Aldi Nada Permana untuk memproduseri dan membantu mewujudkan lagu impian kami ini," ungkap Gamaliel. Aldi Nada Permana, yang juga turut memproduseri beberapa lagu terkenal di Indonesia, menjadi sosok penting di balik produksi ‘Higher’.

Dalam proses mixing dan mastering, GAC dibantu oleh Ano Stevano, memastikan setiap elemen dari lagu ini terdengar maksimal. Lagu ini juga menjadi salah satu upaya GAC untuk memperkenalkan arah musik mereka yang baru, lebih matang dan penuh perasaan.

‘Higher’ merupakan bagian dari album keempat GAC yang rencananya akan segera dirilis. Lagu ini akan bergabung dengan tiga lagu lainnya yang sudah lebih dulu dirilis, yaitu ‘Baru’, ‘Really Really Want’, dan ‘The Way You Move’. Dengan hadirnya lagu-lagu baru ini, GAC tampaknya ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki banyak hal untuk disampaikan, baik dari sisi musik maupun pesan yang mereka bawa.

