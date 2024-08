The Script akan Konser di Jakarta dan Surabaya, Tiket Dijual Mulai 27 Agustus 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band rock Irlandia, The Script akan menggelar konser selama dua hari di Indonesia tahun depan, tepatnya di Jakarta dan Surabaya. Konser bertajuk Satellites World Tour itu akan digelar di ICE BSD City pada Jumat, 14 Februari 2025 dan di JATIM Expo pada Ahad, 16 Februari 2025.

Pengumuman konser The Script ini disampaikan secara resmi oleh pihak promotor, Color Asia Live untuk di Jakarta dan Otello Asia di Surabaya. Penjualan tiket The Script Satellites World Tour untuk kedua kota tersebut mulai dijual pada Selasa, 27 Agustus 2024, pukul 11.59 WIB secara eksklusif di www.thescriptindonesia2025.com. Perihal harga tiket masih belum diumumkan sampai berita ini ditulis.

The Script Rilis Album Baru Sebelum Tur Dunia

Setelah 10 miliar streaming, 12 juta penjualan album, enam album #1 di Inggris dan dua single bersertifikasi Platinum di Amerika Serikat, The Script kembali dengan merilis album terbaru mereka bertajuk Satellites pada Jumat, 16 Agustus 2024. Diumumkan bersamaan dengan berita tentang tur arena Inggris, Eropa, dan baru saja menambahkan Asian Leg Tour 2025, album ini resmi dipasarkan hari ini dengan single 'Both Ways'.

'Both Ways' menampilkan The Script dengan energi baru yang penuh semangat, dengan irama hip-hop dan funk yang riuh dan memberikan getaran lantai dansa yang tak tertahankan. Lagu ini mengingatkan pendengar pada Black Eyed Peas yang membawakan lagu 'Locked Out of Heaven' dari Bruno Mars dan ini adalah dunia yang berbeda dari apa pun yang pernah dirilis The Script sebelumnya.

"Lagu 'Both Ways' berenergi tinggi, dan mungkin tidak seperti yang orang harapkan dari kami. Namun kami adalah The Script, dan sekarang kami memiliki sesuatu untuk dibuktikan: bahwa ada kehidupan dan cahaya setelah kegelapan. Itulah mengapa kami datang dengan cepat dan kuat dengan lagu ini," kata Glen Power, drummer The Script.

Makna Album Satellites Milik The Script

Berjanji untuk memberikan penghormatan kepada teman mereka, Mark Sheehan yang meninggal tahun lalu, dengan melanjutkan band yang telah mereka bangun bersama, vokalis Danny O'Donoghue kembali ke studio dan bereksperimen dengan berbagai cara. Ia menggunakan 808s dan bermain dengan suara yang terinspirasi dari musik R&B, berfokus pada sonik upbeat, dan menulis bersama dengan pencetak hit Steve Robson (Rascal Flatts, Take That) dan Wayne Hector (One Direction, Nicki Minaj), serta teman satu bandnya, Glen Power.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hasilnya adalah Satellites, sebuah koleksi lagu yang sangat menggembirakan yang membentuk masa depan baru bagi The Script, sambil mengingat bahwa meskipun Mark sudah tidak bersama lagi di sini, ia tetap menjadi bagian penting dari semua yang mereka lakukan.

"Sampul album ini adalah siluet saya, Glen dan Ben Sargeant, bassis kami, yang telah bersama kami sejak awal. Kemudian kami memiliki siluet berkerudung, karena aura Mark masih ada di sana. Dia akan selalu seperti itu, namun ini juga memberikan sedikit gambaran tentang masa depan. Naskahnya tidak akan pernah sama. Kami hanya mencoba untuk terus maju dan melakukan apa yang kami semua rasakan sebagai hal yang benar untuk dilakukan, yaitu terus membuat musik yang lebih hebat lagi," kata Danny.

Album terbaru The Script ini tersedia dalam bentuk CD buku hardback edisi terbatas, vinyl piringan hitam dan CD standar. Toko resmi The Script juga menawarkan vinyl putih edisi terbatas, kaset, dan merchandise baru.

Pilihan Editor: Penyanyi Filipina Andreah Jadi Pembuka Konser The Script di Bandung