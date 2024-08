Mengenal The Script yang akan Konser di Jakarta dan Surabaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik The Script akan konser di Indonesia, Jakarta dan Surabaya. Konser ini bertajuk The Script Satellites World Tour 2025. Konser The Script dijadwalkan di ICE BSD City pada Jumat 14 Februari 2025. Di Jatim Expo Surabaya pada Minggu, 16 Februari 2025.

The Script band rock asal Irlandia, dibentuk di Dublin pada 2007. Band ini awalnya terdiri atas tiga anggota utama, yaitu Danny O'Donoghue sebagai vokalis, Mark Sheehan gitaris, dan Glen Power drummer.

Tentang The Script

Dikutip dari Fandom, The Script pertama kali memikat perhatian internasional dengan album debut mereka yang berjudul The Script (2008). Album ini menampilkan beberapa lagu hit seperti The Man Who Can’t Be Moved dan Breakeven, yang langsung menjadi favorit di kalangan penggemar musik. Deretan lagu ini memperkenalkan identitas gaya musik mereka yang menggabungkan elemen pop, rock, dan pengaruh R&B.

Kesuksesan album pertama ini membuka jalan bagi album kedua mereka, Science & Faith (2010), yang melanjutkan dominasi mereka di tangga lagu. Album ini menampilkan lagu-lagu seperti For the First Time dan Nothing, yang makin memperkuat posisi The Script sebagai salah satu band terkemuka pada era 2010-an. Kedua album ini juga memperlihatkan kemampuan band untuk menulis lirik yang menggugah emosi dan mudah diterima oleh pendengar dari berbagai latar belakang.

Dikutip dari BMG News, album-album seperti #3 (2012) dan No Sound Without Silence (2014) menunjukkan perkembangan musik mereka yang lebih matang dan kompleks, namun tetap setia pada tema-tema universal seperti cinta, kehilangan, dan harapan. Selama bertahun-tahun, The Script telah menerima berbagai penghargaan, termasuk BRIT Awards dan World Music Awards. Mereka juga telah mengumpulkan lebih dari 10 miliar streaming global.

Perjalanan The Script tidak selalu mulus. Pada April 2023, gitaris Mark Sheehan meninggal. Danny O'Donoghue dan Glen Power melanjutkan perjalanan mereka, menghormati warisan yang ditinggalkan oleh Mark.

Satellites (2024) menduduki peringkat satu di tangga album Irlandia. Album ini peringkat dua di Inggris, membuktikan mereka masih menjadi kekuatan besar dalam musik. Sampul album yang menampilkan siluet para anggota dengan bayangan Mark.

