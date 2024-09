Gadis Kretek Menang Best Mini Series di Seoul International Drama Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gadis Kretek meraih penghargaan Best Mini Series dalam kategori International Competition Program di Seoul International Drama Awards 2024. Serial Indonesia ini bersanding dengan 10 nominasi lainnya dari berbagai negara, seperti 3 Body Problem (Amerika Serikat), Moving (Korea Selatan), The Worst of Evil (Korea Selatan), dan Daily Dose of Sunshine (Korea Selatan).

Seoul International Drama Awards merupakan ajang penghargaan tahunan untuk memberikan apresiasi kepada produksi drama televisi dari seluruh dunia. Acara ini secara rutin digelar di Seoul, Korea Selatan.

Pemain Gadis Kretek Bersyukur dan Berterima Kasih

Dian Sastrowardoyo yang memerankan karakter utama bernama Dasiyah atau Jeng Yah, mengaku bersyukur atas kemenangan ini. "Saya akan selalu bersyukur bisa menjadi bagian dari kesuksesan ini! Terima kasih atas dukungan luar biasa Anda semua," tulis Dian Sastro di Instagram pada Kamis, 12 September 2024.

Lawan main Dian Sastro, Ibnu Jamil membagikan sejumlah foto di balik layar Gadis Kretek. Pemeran karakter Seno Aji itu seolah sedang berbicara dengan Jeng Yah, seperti foto adegan yang diunggahnya.

"Jeng Yah..maaf ya kalo aku ganggu..aku cuma mau kasih tau jikalau Series GADIS KRETEK kita menang loh di SEOUL INTERNATIONAL DRAMA AWARDS 2024. Congratulation ya Jeng dan All Team Cast dan Crew, kalian semua hebat," tulis Ibnu Jamil.

Aktor 43 tahun itu juga sedikit menyindir klub sepak bola favoritnya, Manchester United (MU). "Aku selalu bangga bisa jadi bagian keluarga di project hebat ini, nanti kalo Piala nya udah sampai tolong kasih tau ya..aku mau pamerin ke MU," tulisnya.

Seputar Gadis Kretek

Diadaptasi dari novel karya Ratih Kumala, serial Gadis Kretek yang terdiri dari 5 episode ini disutradarai oleh Kamila Andini dan Ifa Isfansyah. Serial tentang kisah cinta berlatar belakang industri kretek 1960-an di Indonesia ini juga dibintangi oleh Ario Bayu, Putri Marino, Arya Saloka, Tissa Biani, Ine Febriyanti, Winky Wiryawan, Sheila Dara, Rukman Rosadi, Nungki Kusumastuti, Dimas Aditya, Pritt Timothy, dan Tutie Kirana.

Sejak tayang di Netflix pada 2 November 2023, Gadis Kretek turut menimbulkan kontroversi. Mengutip dari laporan Koran Tempo pada Desember 2023, serial ini dinilai meromantisasi dan menyebarkan citra positif industri rokok. Selain itu, Gadis Kretek juga disebut mengekspor adiksi rokok lintas negara via streaming, yang minim regulasi. Hal tersebut karena serial ini bisa ditonton oleh semua kalangan, termasuk anak-anak hingga remaja di Indonesia maupun luar negeri.

