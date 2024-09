Profil Go Min Si Gadis Psikopat dalam Drakor The Frog

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Frog merupakan salah satu drama Korea bergenre psychological thriller yang menceritakan gadis misterius bernama Yoo Seong A. Karakter ini diperankan oleh Go Min Si aktris 29 tahun yang juga merupakan salah satu pemain dalam serial Sweet Home.

Dilansir dari Korea Times, dalam drama Korea ini, Go Min Si menjadi sosok gadis psikopat yang telah membunuh banyak korban. Awalnya dia hanyalah seorang gadis biasa yang putus asa sehabis ditinggal oleh rekannya bernama Young-ha yang menghilang tanpa jejak.

Sosok asli Go Min Si yang pemalu dan lemah lembut sangat berbanding terbalik dengan Yoo Seong A, karakter yang membunuh tanpa penyesalan, terlibat dalam permainan kucing-kucingan berisiko tinggi dengan Bomin, mantan detektif kejahatan kekerasan yang sekarang menjabat sebagai kepala polisi. Karena perannya tersebut, Go Min Si mendapatkan banyak pujian dari penonton dan kritikus film.

Profil Go Min Si

Go Min Si diketahui memiliki bakat akting sejak dirinya kecil. Saat berada di sekolah dasar, Min Si selalu ingin menjadi aktor terkenal yang memainkan banyak film. Aktris kelahiran Daejeon, 15 Februari 1995 ini memulai kariernya dengan jalan terjal. Ia harus bekerja dulu sebagai wedding planner selama dua tahun dan mengumpulkan uang hasil kerjanya untuk pindah ke Seoul.

Dilansir dari Kepoper, Go Hyeji merupakan nama aslinya sebelum berganti menjadi Go Min Si saat debut. Dia memulai debutnya pada tahun 2016 melalui webdrama '72 Seconds Drama Season 3′. Dilansir dari Kprofile, Go Min Si kemudian ia mencoba menjadi penulis, menyutradarai, dan memainkan peran utama dalam film pendek berjudul Parallel Novel. Film ini menjadi debut yang luar biasa hingga dirinya memenangkan Festival Film SNS 3 Minute di tahun yang sama.

Ia memulai debut dalam dunia drakor setelah mendapat peran dalam My Sassy Girl (2017), kemudian semakin dikenal para penggemar drama Korea lewat peran pendukungnya dalam The Smile Had Left Your Eyes (2018). Go Min Si kemudian mendapatkan tawaran untuk berperan dalam drama Youth of May (2021) bersama Lee Do Hyun yang kemudian membuatnya meraih penghargaan sebagai Aktris terbaik. Ia banyak dipuji karena kedalaman karakter yang diperankannya mampu membuat penonton sukses menangis terharu.

Beranjak dari serial drama romantis, ia kemudian mencoba menjajal hal baru dan keluar dari zona nyaman dengan membintangi drama thriller Sweet Home. Dalam sebuah wawancara, Go Min Si mengungkapkan jika tantangan fisik dan mental terbesarnya adalah syuting Sweet Home 2 dan 3 karena dia terus-menerus didorong keluar dari zona nyamannya. Namun, dirinya mampu membuktikan jika ia bisa dan sukses memerankan karakter yang kompleks dalam drama tersebut.

Dalam serial terbarunya The Frog, Go Min Si kembali harus menghadapi tantangan yang berat. Ia banyak bergulat dengan darah dan menjadi wanita kejam tanpa rasa belas kasih. Sangat berbeda dengan kesehariannya. Dia bahkan harus menurunkan beberapa kilogram berat badannya untuk The Frog hingga mencapai 43–44 kg.

Dilansir dari Asian Wiki, berikut beberapa penghargaan yang sudah diraih Go Min Si:

1. Best New Actress (Smugglers) Blue Dragon Film Awards 2023

2. Excellent Actress (Youth of May) KBS Drama Awards 2021

3. Best Couple Award (Youth of May) KBS Drama Awards 2021

4. Best New Actress (Secret Boutique) SBS Drama Awards 2019

Pilihan Editor: Rekomendasi 5 Drama Korea Tentang Kuliner