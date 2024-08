Mirip The Frog, 3 Drama Korea Kriminal Ini Tayang di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Frog masih terus menjadi perbincangan di kalangan netizen sejak tayang perdana pada Jumat, 23 Agustus 2024 di Netflix. Terdiri dari 8 episode, The Frog menggambarkan orang-orang yang nasibnya berubah dalam sekejap.

Dalam The Frog, seorang wanita misterius (Go Min Si) muncul di rumah sewa liburan di pedesaan untuk meminta tempat menginap. Ketika pembunuhan terjadi di kamar wanita itu, pemilik rumah sewa liburan (Kim Yoon Seok) harus memutuskan tingkat keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Sementara itu, di motel pedesaan di tempat lain, pembunuhan mengerikan mengancam mata pencaharian sepasang suami istri.

“Banyak hal terjadi dan banyak emosi datang dan pergi, tetapi kita sangat merasakan dan mengingat kejadian tertentu pada waktu tertentu. The Frog berkisah tentang momen itu, emosi itu,” kata sutradara The Frog, Mo Wan-il kepada Netflix, dikutip dari situs resminya. "Saya ingin menceritakan kisah orang-orang biasa yang menghadapi skenario terburuk dan mencoba melindungi kehidupan sehari-hari mereka."

Serupa dengan The Frog, berikut adalah drama Korea bergenre kriminal yang bisa disaksikan di Netflix:



1. A Killer Paradox

Choi Woo Shik dan Son Suk Ku dalam poster drama A Killer Paradox. Dok. Netflix

Mengikuti kisah mahasiswa Lee Tang (Choi Woo Shik) membunuh orang asing dan kemudian mengetahui bahwa korbannya adalah seorang pembunuh berantai. Saat mencoba menghindari kecurigaan, ia memulai pembunuhan tak disengaja. Dihantui rasa takut dan bersalah, Lee Tang terus merasa cemas sementara detektif Jang Nan Gam (Son Suk Ku) senantiasa mengikutinya.

Drama A Killer Paradox diadaptasi dari webtoon Kkomabi yang berjudul sama dan telah banyak dibicarakan berkat jalan ceritanya yang mengejutkan. Disutradarai oleh Lee Chang Hee, drama ini menjelajahi topik-topik moralitas, keadilan, dan perubahan pribadi, yang diwakili oleh evolusi Lee dari pemuda biasa-biasa saja menjadi seseorang yang seolah-olah merupakan hakim keadilan.



2. The Bequeathed

The Bequeathed. Dok. Netflix

Dalam drama ini, dosen perguruan tinggi Yoon Seo Ha (Kim Hyun Joo) mewarisi tanah pemakaman dari seorang paman yang tidak pernah ia temui. Namun, tanah itu membawa banyak masalah, dan segera setelah mengunjungi kota itu, ia terjerat dalam serangkaian peristiwa tragis. Dibintangi oleh Kim Hyun Joo, Park Hee Soon, dan Park Byung Eun, The Bequeathed diciptakan oleh sutradara Hellbound dan Train to Busan, Yeon Sang Ho.



3. Mask Girl

Mask Girl. Dok. Netflix

Berkisah tentang seorang pekerja kantoran bernama Kim Mo Mi yang minder akan penampilannya dan menjadi bintang internet bertopeng pada malam hari. Serentetan peristiwa tragis kemudian mengambil alih kehidupannya.

Drama menegangkan ini disutradarai oleh Kim Yong Hoo, berdasarkan webtoon dengan judul yang sama. Mask Girl dibintangi oleh aktris pendatang baru Lee Han Byeol, pemenang Baeksang Arts Award Ko Hyun Jung, dan aktor dan bintang K-pop Nana.

