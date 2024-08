Studio Ghibli Gelar Pameran Pertama di Singapura: Jadwal, Lokasi, dan Harga Tiket

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran Studio Ghibli pertama di Singapura akan digelar di ArtScience Museum, Marina Bay Sands. The World of Studio Ghibli dijanjikan akan menjadi salah satu pameran terbesar dan paling ambisius yang pernah dipentaskan di tempat tersebut.

Pameran ini menawarkan kesempatan kepada pengunjung untuk bertemu dengan karakter favorit dari 11 film karya Studio Ghibli, termasuk My Neighbour Totoro, Kiki’s Delivery Service, Howl’s Moving Castle, dan Princess Mononoke. Terdapat 11 ruang galeri (seluas 2.400 meter persegi) yang akan dipenuhi dengan set teater, instalasi seni interaktif, dan aktivitas langsung bagi para pengunjung.

"Sejalan dengan fokus museum terhadap perempuan dalam rangkaian Year of Extraordinary Women, pameran ini akan menyoroti protagonis perempuan yang beragam dengan tema seperti alam dan lingkungan, kedewasaan, penemuan jati diri, serta teknologi dan perang," demikian keterangan dari Marina Bay Sands, Selasa, 20 Agustus 2024.



Jadwal Pameran The World of Studio Ghibli di Singapura



Pameran The World of Studio Ghibli akan dibuka mulai 4 Oktober 2024 hingga 2 Februari 2025. Dibuka setiap hari pukul 10.00–19.00 waktu setempat, pengunjung terakhir masuk pukul 18.00.



Instalasi Spirited Away. Dok. Studio Ghibli

Tiket Pameran The World of Studio Ghibli di Singapura



Tiket pameran The World of Studio Ghibli telah tersedia untuk dibeli secara online melalui situs web Marina Bay Sands dengan harga mulai dari 24 dolar Singapura atau Rp 286.000 hingga 39 dolar Singapura atau Rp 465.000. Member Sands LifeStyle sudah bisa membeli tiket mulai 29 Juli 2024 untuk menikmati keuntungan dan diskon eksklusif. Penjualan tiket untuk umum dimulai pada 3 Agustus 2024. Berikut rincian harganya:

Warga Singapura (Jumat – Minggu)

Dewasa: S$39

Konsesi: S$34

Wisatawan (Jumat – Minggu)

Dewasa: S$49

Konsesi: S$44

Warga Singapura (Senin – Kamis)

Dewasa: S$29

Konsesi: S$24

Wisatawan (Senin – Kamis)

Dewasa: S$39

Konsesi: S$34



Seputar Studio Ghibli



Studio Ghibli didirikan di Jepang pada 1985 oleh sutradara Isao Takahata, Hayao Miyazaki, dan produser Toshio Suzuki. Studio animasi ini telah menghasilkan 24 film panjang. Sebagian besar film Studio Ghibli merajai box office Jepang pada tahun perilisannya. Spirited Away (2001), Howl's Moving Castle (2004), dan Princess Mononoke (1997) adalah salah satu dari 10 film berpenghasilan tertinggi di Jepang.

Tujuh dari film Studio Ghibli telah mendapatkan nominasi Academy Awards, termasuk The Boy and the Heron yang memenangkan penghargaan 96th Academy Awards sebagai Film Animasi Panjang Terbaik. Tahun ini, Studio Ghibli mencatatkan sejarah di dunia perfilman dengan menjadi perkumpulan pertama yang meraih penghargaan Honorary Palme d’Or di Festival Film Cannes yang legendaris, atas karya mereka yang luar biasa selama 40 tahun terakhir.

