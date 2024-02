Rekomendasi 10 Film Anime Terbaik Garapan Studio Ghibli

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar film anime karya Studio Ghibli akan mendapat momen speial di Bulan Maret tahun 2024 ini. Sebuah konser orkestra menmpilkan lagu-lagu film anime karya Studio Ghibli akan digelar di Jakarta. Melalui sajian konser itu, rasa merinding dan kelebatan adegan di berbagai anime garapan mereka bisa terasa kembali.

Studio Ghibli didirikan pada tahun 1985 oleh Hayao Miyazaki dan Isao Takahata. Studio Ghibli sendiri telah menjadi legenda dalam dunia film animasi Jepang. Film-film mereka terkenal dengan kualitas animasi yang tinggi, cerita yang menarik, dan karakter yang ikonik.

Studio Ghibli telah menghasilkan banyak film animasi terkenal, termasuk My Neighbor Totoro, Princess Mononoke, Spirited Away, dan Howl's Moving Castle. Film-film ini telah memenangkan banyak penghargaan, termasuk Academy Award untuk Film Animasi Terbaik. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 10 film terbaik dari Studio Studio Ghibli:

1. Spirited Away (2001)

Bercerita tentang Chihiro, seorang gadis berusia 10 tahun yang tersesat di dunia roh dan harus bekerja di penyihir jahat untuk menyelamatkan orang tuanya. Spirited Away memenangkan Academy Awards ke-75 untuk Film Animasi Terbaik dan memiliki rating 8,6 di IMDb.

2. My Neighbor Totoro (1988)

Menceritakan petualangan dua bersaudara perempuan yang bertemu dengan roh berbentuk kelinci raksasa bernama Totoro. Film ini terkenal dengan kisah yang mengharukan dan karakter Totoro yang menggemaskan.

3. Princess Mononoke (1997)

Mengisahkan tentang Ashitaka, seorang pangeran yang terlibat konflik antara manusia dan para penjaga hutan. Film ini dikenal dengan visual yang menakjubkan dan pesan lingkungan yang kuat.

4. Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)

Berlatar di masa depan pasca-apokaliptik, film ini menceritakan Nausicaä, seorang pejuang pemberani yang berusaha melindungi lembahnya dari serangga raksasa dan polusi.

5. Howl's Moving Castle (2004)

Berkisah tentang Sophie, seorang pembuat topi muda, dikutuk menjadi tua oleh penyihir jahat. Dia kemudian bekerja di kastil bergerak milik penyihir Howl. Film ini penuh dengan keajaiban dan petualangan.

6. Kiki's Delivery Service (1989)

Menceritakan kisah Kiki, seorang penyihir muda, harus menjalani pelatihan dengan tinggal di kota sendirian. Film ini bercerita tentang persahabatan, tanggung jawab, dan menemukan jati diri.

7. Grave of the Fireflies (1988)

Film yang mengharukan ini bercerita tentang perjuangan dua saudara kandung untuk bertahan hidup di tengah-tengah perang dunia kedua.

8. Ponyo (2008)

Berkisah tentang Ponyo, ikan mas putri duyung, ingin menjadi manusia dan menjalin persahabatan dengan seorang anak laki-laki bernama Sosuke. Film ini penuh dengan warna-warna cerah dan kisah yang manis.

9. Porco Rosso (1992)

Marco, seorang pilot tempur Italia, berubah menjadi babi akibat kutukan. Film ini bercerita tentang petualangannya sebagai pemburu bayaran dan kisah cintanya yang rumit.

10. The Tale of the Princess Kaguya (2013)

Diadaptasi dari cerita rakyat Jepang, film ini mengisahkan tentang seorang putri bulan yang dibesarkan oleh pemotong bambu. Film ini terkenal dengan visualnya yang indah dan ceritanya yang mengharukan.

