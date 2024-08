The Lady and Her Lovers, Drama Thailand Terbaru Baifern Pimchanok dan Kao Jirayu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Thailand The Lady and Her Lovers akan mengisahkan tentang perempuan yang menghadapi takdir menjadi cantik dan lika-liku masalah dari berbagai pria yang masuk ke dalam kehidupannya. Drama romantis ini dibintangi oleh bintang ternama, seperti Baifern Pimchanok Luevisadbul, Kao Jirayu La-ongmanee, Kong Saharat, Son Yuke, dan Jes Jespipat.



Sinopsis The Lady and Her Lovers



The Lady and Her Lovers mengikuti kisah Thongprakai (Baifern Pimchanok), seorang perempuan muda yang cantik dan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Dengan kelebihan tersebut, Thongprakai mampu mempesona setiap pria yang berinteraksi dengannya. Seperti perempuan pada umumnya, Thongprakai memiliki impian untuk menjalani kehidupan cinta yang menyenangkan dan memiliki keluarga yang bahagia. Namun, dengan fisiknya yang sempurna justru ternyata membuat impiannya menjadi jauh dari jangkauan dan hidupnya seakan terkutuk yang membuatnya sulit meraih kebahagiaan yang ia harapkan.

Karena kecantikannya, Thongprakai didatangi banyak pria. Tapi anehnya hal tersebut tidak pernah bertahan lama, pria yang datang kepadanya hanya datang sebentar lalu pergi dan tidak pernah kembali. Hal ini menimbulkan pertanyaan besa di dalam hatinya: kecantikan ini adalah kutukan atau berkah?



Sekilas tentang Pemain The Lady and Her Lovers: Baifern Pimchanok dan Kao Jirayu



Baifern Pimchanok terkenal melalui film seperti Crazy Little Thing Called Love dan Friend Zone. Ia dikenal karena bakat akting dan kemampuannya untuk menghidupkan karakter yang kompleks. Baifern telah memenangkan beberapa penghargaan, termasuk Best Actress di Thailand National Film Association Awards 2020 dan Most Popular Female Actress di Nataraj Awards 2018.

Kao Jirayu La-ongmanee, seorang aktor muda yang telah membuktikan kemampuannya melalui berbagai peran dalam film dan drama televisi, seperti SuckSeed dan The Swimmers. Kao juga telah meraih beberapa penghargaan bergengsi, seperti Best Actor di Thailand National Film Association Awards 2013 dan Best Supporting Actor di Bangkok Critics Assembly Awards 2014.

The Lady and Her Lovers terdiri dari 26 epsiode dan mulai tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Setiap episodenya akan tayang di Vidio setiap Rabu dan Kamis pukul 22:00 WIB, setelah penayangan di Thailand.

