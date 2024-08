Yerin Ha Diperkirakan Bergabung sebagai Sophie Beckett di Bridgerton 4

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musim keempat serial populer Bridgerton besutan Shondaland siap menghadirkan kisah cinta baru yang mendebarkan. Musim terbaru ini akan mengadaptasi novel ketiga karya Julia Quinn, berjudul An Offer From a Gentleman yang mengisahkan romansa antara Benedict Bridgerton dan Sophie Beckett.

Meskipun pencarian cinta Benedict adalah tema utama novel ketiga karya Julia Quinn, versi serialnya memilih untuk mengadaptasi buku keempat, Romancing Mr Bridgerton, pada Musim 3. Musim tersebut menyoroti romansa antara Colin Bridgerton dan Penelope Featherington.

Melansir dari laporan Variety, seorang sumber terdekat mengatakan bahwa Yerin Ha, aktris berbakat asal Australia, akan memerankan Sophie Beckett, tokoh utama yang akan menjadi pasangan Benedict Bridgerton. Meskipun demikian, perwakilan dari Netflix, Shondaland, dan Yerin masih enggan untuk memberikan komentar.

Kisah Cinta Benedict Bridgerton di Musim Keempat

Dalam Bridgerton 4, cerita akan berfokus pada perjalanan Benedict Bridgerton (diperankan oleh Luke Thompson), putra kedua keluarga Bridgerton yang berjiwa bohemian. Meskipun kakak dan adiknya telah menikah dengan bahagia, Benedict enggan untuk terikat dalam hubungan asmara—hingga ia bertemu dengan sosok misterius yang dijuluki ‘Lady in Silver’ pada sebuah pesta topeng yang diselenggarakan oleh ibunya.

Bridgerton: Season 3. Dok. Netflix

Baca juga: Rekomendasi 7 Film Horor Indonesia di Netflix Agustus 2024

Sophie Beckett, yang kabarnya akan diperankan oleh Yerin Ha, adalah putri tidak sah dari seorang bangsawan dan salah satu pelayannya. Meski dibesarkan di rumah sang ayah, Sophie tidak pernah diakui secara resmi sebagai anaknya. Dalam novel aslinya, Sophie menjalani masa kecil yang penuh penderitaan di bawah tekanan ibu tiri dan saudara tirinya.

Pemilihan pemeran Sophie sudah sangat dinantikan oleh penggemar sejak pengumuman resmi dari Netflix pada Juli lalu, yang menyatakan bahwa musim keempat akan menceritakan kisah cinta antara Benedict dan Sophie.

Perjalanan Karier Yerin Ha di Seni Peran

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Yerin sebelumnya dikenal di Amerika Serikat melalui perannya sebagai Kwan Ha dalam adaptasi serial Halo yang ditayangkan di Paramount+ pada 2022 hingga 2024. Kariernya juga meliputi berbagai peran dalam acara TV Australia seperti Reef Break (2019), Troppo (2022), dan Bad Behaviour (2023).

Aktris berdarah Korea itu juga terkenal setelah berperan sebagai Tracey dalam film horor berjudul Sissy (2022). Terbaru, Yerin juga akan tampil dalam serial prekuel Dune: Prophecy yang dijadwalkan tayang November mendatang di saluran Max.

Bridgerton diproduksi oleh Shonda Rhimes, Betsy Beers, dan Tom Verica dari Shondaland, serta Chris Van Dusen yang mengembangkan serial ini untuk televisi. Serial ini telah berhasil merebut hati penonton di seluruh dunia dan menjadi salah satu acara paling populer di Netflix.

Sebelumnya, musim ketiga Bridgerton yang dirilis dalam dua bagian pada Mei dan Juni 2024, telah mencatat lebih dari 103 juta penonton, dan telah menjadikan serial tersebut masuk di jajaran sepuluh besar tontonan berbahasa Inggris yang paling banyak ditonton di Netflix.

VARIETY | DEADLINE

Pilihan Editor: Bridgerton Musim 4 Rilis Teaser: Perjalanan Cinta Benedict dan Wanita Berbaju Perak