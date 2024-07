Bridgerton Musim 4 Rilis Teaser: Perjalanan Cinta Benedict dan Wanita Berbaju Perak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menyelesaikan musim ketiga dengan kisah cinta epik antara Colin Bridgerton (Luke Newton) dan Penelope Featherington (Nicola Coughlan), penggemar setia serial Bridgerton kini bersiap menyambut romansa baru yang akan hadir dalam musim keempat.

Netflix, melalui akun YouTube resminya, baru saja mengunggah sebuah teaser berdurasi 56 detik yang mengungkap fokus cerita pada musim berikutnya. Dalam teaser tersebut, terlihat Benedict Bridgerton (Luke Thompson) yang akan menjadi pusat perhatian. Sosok flamboyan dan pencinta perempuan ini, yang juga kakak dari Colin, siap menghadirkan drama cinta yang tak kalah menarik dari musim-musim sebelumnya.

Bridgerton: Benedict dan Kisah Cintanya di Musim Keempat

Musim keempat Bridgerton akan mengangkat cerita dari novel ketiga karya Julia Quinn, An Offer From a Gentleman. Cerita ini mengikuti perjalanan Benedict yang mencari sosok "wanita berbaju perak" yang ia temui di sebuah pesta topeng. Wanita misterius tersebut ternyata adalah Sophie Beckett, seorang wanita kelas bawah yang penuh pesona.

Netflix Indonesia melalui unggahan Instagramnya pada 23 Juli 2024 menyatakan, "Setelah drama couple Polin, kita lanjut ke kisah cintanya Benedict Bridgerton. Serial Bridgerton Season 4 sudah otw ges,” tulis Netflix Indonesia dalam unggahan Instagramnya @netflixid, pada Selasa, 23 Juli 2024. Unggahan ini semakin menambah antusiasme penggemar yang sudah tak sabar menantikan kelanjutan cerita dari keluarga Bridgerton.

Petualangan Baru dan Eksplorasi Karakter Benedict

Showrunner dari Bridgerton, Jess Brownell, mengungkapkan bahwa musim ini akan menyajikan petualangan Benedict dalam mencari jati dirinya, termasuk penjelajahan orientasi seksualnya. Pada akhir musim ketiga, Benedict terlihat menjalani hubungan dengan Lady Tilley Arnold dan sahabat laki-laki sang Lady. Namun, ketika Tilley memutuskan untuk kembali ke hubungan monogami, Benedict lalu mengakhiri hubungan tersebut. Dia menunjukkan ketidaksiapannya untuk berkomitmen setelah menemukan sisi baru dari dirinya.

Jess menyatakan bahwa Benedict adalah karakter yang unik dengan pemikiran terbuka. “Saya tahu orang-orang di luar sana merasa Benedict mungkin aneh,” kata Jess, dikutip melalui Variety, pada Rabu, 24 Juli 2024. “Dia sangat tertarik pada jiwa seseorang. Jadi rasanya kami harus memahami bagian-bagian yang ada di Musim 1 dan 2. Itulah yang kami coba lakukan dengan alur ceritanya,” kata Jess, melanjutkan.

Teaser singkat yang diunggah Netflix menampilkan Benedict yang tersenyum di awal video, diikuti oleh kemunculan Eloise dan Ratu yang terkejut membaca buletin Lady Whistledown. Kehadiran Penelope Featherington sebagai penulis buletin yang akhirnya terungkap, menambah bumbu dalam kisah cinta yang rumit ini.

Cuplikan dalam teaser menggambarkan Benedict hadir di berbagai acara pernikahan menambah gambara bahwa musim ini akan penuh dengan momen-momen mengesankan. "Selamat datang di pasar pernikahan, Benedict,” demikian tertulis dalam teaser.

Teaser tersebut juga menyoroti berbagai penampilan Benedict yang memesona siapapun yang melihatnya. Dari tingkah lucunya, tawa manis, senyuman menawan, hingga rasa sosial tinggi yang selalu melindungi saudara-saudaranya di keluarga Bridgerton.

Meskipun begitu, Netflix belum memberikan informasi resmi mengenai jadwal penayangannya. Namun, antusiasme dan spekulasi mengenai bagaimana kisah cinta Benedict akan terungkap terus bergulir di kalangan penggemar setia. Dengan plot yang menjanjikan dan karakter-karakter baru yang memikat, Bridgerton musim keempat siap membawa penonton ke dalam dunia romansa di tengah gemerlap dan intrik kehidupan para bangsawan Inggris.

