Mengenal Steve Harvey, Pembawa Acara yang Disoroti Warganet karena Tak Tahu Bintang Marvel

TEMPO.CO, Jakarta - Steve Harvey dianggap bukan penggemar Marvel Cinematic Universe, karena ia kesulitan mengenali dua bintang terbesar waralaba tersebut dalam 'Celebrity Family Feud' edisi 6 Agustus 2024, dikutip dari Kilgore News Herald. Gara-gara itu, pembawa acara Steve Harvey menjadi perbincangan warganet, karena tidak mengenali Tom Hiddleston dan Tom Holland, dua aktor populer para penggemar Marvel.

Siapa Steve Harvey?

Steve Harvey komedian, pembawa acara televisi, aktor, dan produser asal Amerika Serikat. Dikutip dari Britannica, Broderick Stephen Harvey atau Steve Harvey lahir di Welch, West Virginia, Amerika Serikat, pada 17 Januari 1957

Dikutip dari Hollywoodlife, Steve memulai karier komedinya ketika memenangkan kompetisi komedi stand-up pada 1985. Dia berakting, memproduseri, dan menulis untuk beberapa acara televisi, termasuk acaranya sendiri, The Steve Harvey Show, dari tahun 1996-2002.

Pada awal 1990-an ia telah menjadi headliner di klub komedi terkenal di kota-kota besar. Ia juga muncul di televisi dalam Johnnie Walker National Comedy Search tahun 1990 dan pada 1993 di jaringan TV kabel HBO Def Comedy Jam .

Selama akhir tahun 1990-an ia berpartisipasi dalam tur Kings of Comedy denganCedric Sang Penghibur ,DL Hughley, dan Bernie Mac ; pertunjukan dari tur tersebut dibuat menjadi film Spike Lee The Original Kings of Comedy (2000). Karya film lainnya termasuk The Fighting Temptations (2003), You Got Served (2004), dan Johnson Family Vacation (2004).

Steve telah beberapa kali menjadi pembawa acara di televisi dan radio sepanjang kariernya, ia mendapat tempat sebagai pembawa acara Family Feud pada 2010, yang masih ia pegang. Dia juga memulai talk-variety show sendiri bertajuk Steve Harvey pada 2012. Pada 20 Desember 2015, dia menjadi pembawa acara untuk kontes Miss Universe.

Dari tahun 2016 hingga 2019, ia juga menjadi pembawa acara Little Big Shots. Serial selanjutnya termasuk Steve on Watch (2020–sekarang) dan acara ruang sidang Judge Steve Harvey (2022–sekarang).

