Lisa BLACKPINK Akan Tampil di Global Citizen Festival 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa BLACKPINK menambah deretan penyanyi yang akan tampil dalam Global Citizen Festival 2024. Dia akan tampil sebagai co-headliner, dalam festival yang digelar organisasi dunia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem itu.

Lisa baru saja merilis lagu solo terbaru ROCKSTAR pada 28 Juni 2024, yang berhasil menduduki posisi puncak Billboard Global kecuali Amerika Serikat. Global Citizen Festival akan menjadi debut Lisa tampil solo pertama kalinya dalam sebuah festival. Dia akan bergabung dengan headliner seperti Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll, dan Rauw Alejandro.

Alasan Lisa menjadi co-headliner Global Citizen Festival 2024

Katie Hill, VP senior, kepala hubungan musik, hiburan dan artis di Global Citzen, mengatakan sangat senang bisa memberikan panggung untuk penampilan solo pertama Lisa di sebuah festival musik. Sosok Lisa tidak tidak hanya sebagai penyanyi tapi juga seorang penyokong yang kuat.

"(dengan) memanfaatkan suara dan platformnya untuk mendorong tindakan terhadap beberapa tantangan paling mendesak yang dihadapi dunia kita," katanya.

Global Citizen Festival 2024 akan digelar pada 28 September 2024. di Great Lawn, Central Park, New York, Amerika Serikat. Acara tersebut akan dipandu Global Citizen Ambassador, Hugh Jackman, serta penampilan dari Jane Goodall dan kurator festival, Chris Martin.

Menurut pernyataan organisasi tersebut, Global Citizen Festival 2024 mendesak pemimpin dunia yang menghadiri Majelis Umum PBB di New York, mengadvokasi kesetaraan semua orang, menyerukan kepada pemerintah, pegiat filantropis, dan sektor swasta untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat marginal dunia antara lain imunisasi dan sistem kesehatan yang kuat, pendidikan berkualitas, dan makanan bergizi.

Jungkook pernah tampil di Global Citizen Festival 2023

Sebelum Lisa, Jungkook BTS pernah tampil di Global Citizen Festival 2023. Saat itu, Jungkook juga baru merilis single solo pertamanya "Seven" (feat. Latto). Dia juga menampilkan lagu itu secara langsung bersama Latto. Termasuk beberapa lagu lainnya "Euphoria”, “Still With You”, dan medley lagu BTS “Permission to Dance/“Dynamite”/“Butter”.

"“Mari kita terus memberikan dampak lebih jauh untuk memastikan setiap orang, di mana pun, memiliki akses terhadap hak-hak dasar mereka seperti pangan dan pendidikan," kata Jungkook di atas panggung sebelum tampil di tengah hujan saat itu.

