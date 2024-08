The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 Kembalinya Sauron dan Perpecahan Dunia Tengah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer terakhir sebelum pemutaran perdana The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 telah dirilis hari ini, Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam trailer itu, memperlihatkan Dunia Tengah yang dilanda perpecahan, yang disebabkan oleh intrik Sauron, serta tipu daya dan manipulasi yang mengarah pada pembuatan lebih banyak Cincin Kekuasaan.

Aliansi tak terduga terbentuk di tengah kobaran api, dan persahabatan sejati diuji. Bahaya yang sebelumnya tersembunyi, kini menjadi nyata. Keputusan penting kini harus diambil oleh kerajaan Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor, dan wilayah-wilayah di antaranya, karena keselamatan dan perdamaian kerajaan-kerajaan ini tergantung pada keputusan tersebut.

The Lord of the Rings: The Rings of Power. (dok. Prime Video)

Musim ini menampilkan Pengepungan Eregion yang telah lama ditunggu-tunggu, sebuah pertempuran yang menentukan dalam sejarah Zaman Kedua Dunia Tengah karya J.R.R. Tolkien, di mana tidak semua orang selamat. Bendera-bendera telah dikibarkan, dan perang menghancurkan melawan Sauron baru saja dimulai.

Selain itu, musim kedua The Rings of Power memperlihatkan kembalinya Sauron. Diusir oleh Galadriel, tanpa pasukan atau sekutu, sang Pangeran Kegelapan yang telah bangkit kini harus mengandalkan kecerdikannya sendiri untuk membangun kembali kekuatannya dan mengawasi pembuatan Cincin Kekuasaan — yang akan memungkinkannya untuk mengikat semua orang di Dunia Tengah pada niat jahatnya.

The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2. Dok. Prime Video

The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 akan menjerumuskan karakter-karakter yang paling dicintai dan paling rentan ke dalam kegelapan, menantang masing-masing karakter untuk menemukan tempat mereka di dunia yang berada di ambang bencana. Baik itu peri dan kurcaci, Orc dan manusia, penyihir dan Harfoot — ketika persahabatan mulai renggang dan kerajaan mulai retak, kekuatan kebaikan akan berjuang semakin berani untuk mempertahankan apa yang paling berarti bagi mereka.

The Lord of the Rings: The Rings of Power akan tayang perdana langsung tiga episode pertama pada 29 Agustus 2024, di Prime Video. Episode baru lainnya akan tayang setiap minggu sampai 3 Oktober 2024.

