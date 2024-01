Shin Min Ah dan Lee Sang Yi akan Reuni di Drama Because I Want No Loss

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Shin Min Ah dan Lee Sang Yi akan kembali dipertemukan dalam drama terbaru berjudul Because I Want No Loss. Sebelumnya mereka pernah beradu akting di drama Hometown Cha-Cha-Cha (2021).

Menurut laporan News 1 pada Rabu, 3 Januari 2024, Lee Sang Yi akan bergabung dengan jajaran pemain Because I Want No Loss, Shin Min Ah dan Kim Young Dae sebagai pemeran utama. Dijadwalkan drama komedi romantis karya sutradara Kim Jung Shik ini akan tayang tahun ini.

Because I Want No Loss tentang Pernikahan Palsu

Because I Want No Loss berkisah tentang seorang perempuan dan laki-laki yang memalsukan pernikahannya karena tidak ingin menanggung kerugian. Ceritanya mengikuti Son Soo Young (Shin Min Ah), yang merencanakan pernikahan palsu setelah terancam kehilangan promosi di perusahaannya.

Aktor Korea Selatan, Kim Young Dae melambaikan tangan ke arah para wartawan dalam konferensi pers sebelum acara jumpa fansnya di Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2023. Jumpa fans di Indonesia ini merupakan yang pertama dilakukan dalam rangkaian tur Asia oleh aktor yang berperan dalam film drama Extraordinary You, Cheat On Me If You Can, Shooting Stars, The Penthouse, dan The Forbidden Marriage tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Kim Ji Wook (Kim Young Dae), yang menjadi pengantin pria berpura-pura untuk melindungi dirinya sendiri. Kim Ji Wook adalah seorang pekerja paruh waktu shift malam di sebuah toko serba ada yang disebut sebagai petugas polisi sipil dan orang yang saleh di lingkungan sekitar. Dia menerima lamaran yang tidak terduga dari Son Soo Young, seorang pelanggan yang dia rasa sangat tidak cocok. Dia bersedia menjadi pengantin pria palsu sebagai pekerjaan paruh waktu lainnya.

“‘Karena Because I Want No Loss adalah sebuah komedi romantis yang dapat dinikmati (penonton) tanpa berpikir terlalu banyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama di tengah membanjirnya berbagai genre. Ini adalah drama yang tidak ada salahnya untuk ditonton karena kami telah mengaktifkan realisme dengan menambahkan cerita realistis yang relevan," kata tim produksi drama.

Reuni Shin Min Ah dan Lee Sang Yi Setelah Hometown Cha-Cha-Cha

Penambahan Lee Sang Yi ke dalam daftar pemain telah menghasilkan kegembiraan yang signifikan di kalangan penggemar, karena menjanjikan akan membawa lebih banyak sinergi akting ke dalam proyek tersebut.

Drama ini menandai reuni Lee Sang Yi dengan Shin Min Ah setelah kesuksesan kolaborasi mereka di Hometown Cha-Cha-Cha pada 2021. Lee Sang Yi telah menjadi aktor yang sibuk, dengan serangkaian karya mengesankan, termasuk film tahun lalu, Single in Seoul, drama seperti Bloodhounds, Han River, dan My Demon yang sedang tayang.

