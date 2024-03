Justin Timberlake Rilis Album Everything I Thought It Was, Ada Satu Lagu Bareng NSYNC

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Penyanyi Amerika Serikat ,Justin Timberlake merilis album terbarunya berjudul Everything I Thought It Was yang berisi 18 lagu. Album itu baru saja dirilisnya lewat platform musik Spotify pada Jumat dini hari, 15 Maret 2024.

Satu Lagu Baru Justine Timberlake Bersama NSYNC

Dari 18 lagu yang dia rilis, salah satunya berjudul 'Paradise' dibuat bersama teman-teman lamanya di grup NSYNC. Boyband yang didirikan pada 1995 inilah yang membawa namanya menjadi besar, hingga memutuskan hengkang pada 2002 dan bersolo karier.

Saat menggelar konser tunggal bertajuk One Night Only di The Wiltern, Los Angeles, California pada Rabu malam, 13 Maret 2024, Timberlake mengumumkan akan merilis album barunya ini. Ada beberapa lagu yang telah ia bawakan saat konser tersebut, termasuk 'Paradise' bersama NSYNC dan menjadi kejutan menyenangkan bagi penggemarnya.

Justin Timberlake telah membuat para penggemarnya terharu sejak ia mengkonfirmasi bahwa akan ada lagu yang akan ia mainkan bersama NSYNC. Pada Rabu itu, penyanyi berusia 43 tahun ini membagikan sebuah klip di Instagram dari lagu terbaru band ini, "Paradise", dari albumnya yang akan datang, Everything I Thought It Was.

NSYNC dan Justin Timberlake Bersatu Kembali Setelah 22 Tahun

Pada September tahun lalu, Justin Timberlake, Joey Fatone, JC Chasez, Lance Bass, dan Chris Kirkpatrick bersatu kembali untuk single pertama mereka dalam 20 tahun terakhir, "Better Place". Lagu itu digunakan di film animasi Trolls Band Together.

Empat bulan kemudian, Timberlake menyinggung tentang musik baru dari grup ini saat tampil di acara The Kelly Clarkson Show. "Saya menghabiskan waktu dengan empat orang lainnya untuk melakukan banyak harmoni," kata suami Jessica Biel itu. "Itu menyenangkan, sangat menyenangkan," kata Timberlake tentang reuni mini mereka.

Bulan lalu, pelantun "Selfish" ini mengonfirmasi bahwa ada NSYNC di albumnya nanti. Timberlake mengunggah sebuah video yang memamerkan sampul depan dan daftar lagu di album Everything I Thought It Was. Tentu saja, video tersebut membuat banyak penggemar bersemangat.

