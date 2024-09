Prediksi Setlist Konser Bruno Mars di Jakarta, Fans Harap Die With a Smile Dibawakan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Bruno Mars di Jakarta akan dimulai hari ini, Rabu, 11 September 2024 di Jakarta International Stadium (JIS) pukul 20.00 WIB. Penyanyi asal Amerika Serikat itu akan melanjutkan penampilannya untuk konser kedua dan ketiga pada 13 dan 14 September 2024 di lokasi yang sama.

Bruno Mars akan menghibur ribuan penggemarnya di Indonesia dengan membawakan lagu-lagu hitsnya secara langsung. Fans yang hadir dapat menikmati aksi panggung dan suara khas pemilik nama asli Peter Gene Hernandez dengan durasi konser sekitar dua jam.



Fans Harap Bruno Mars Bawakan Lagu Die With a Smile di Jakarta

Banyak fans Indonesia yang berharap supaya Bruno Mars membawakan lagu terbarunya, 'Die With a Smile'. Lagu kolaborasinya dengan Lady Gaga itu baru dirilis pada 16 Agustus 2024 dan langsung berhasil mencuri perhatian penggemarnya.

"Semoga Die With a Smile selalu ada di setlist dan bisa nonton live di Jakarta," tulis akun @raisar***. "Sumpah semoga tar Bruno nyanyiin lagu Die With a Smile pas konser di Jakarta. Lagi suka banget sama lagu itu," tulis @jenoyrub***. "Ga sabar dengerin langsung 'Die With a Smile' Bruno Mars di Jakarta nanti," tulis @kami_bis***.

Tampaknya keinginan para penggemar ini akan terwujud lantaran Bruno Mars membawakan 'Die With a Smile' dalam konsernya di Kaohsiung, Taiwan pada 7 dan 8 September 2024 lalu. Namun tentunya Bruno Mars akan membawakan lagu tersebut secara solo atau tanpa Lady Gaga di atas panggung.



Prediksi Setlist Konser Bruno Mars di Jakarta

Dikutip dari berbagai sumber, diketahui Bruno Mars akan membawakan sekitar 20 lagu dalam konsernya nanti. Berikut adalah daftar lagu-lagu yang diprediksi akan dibawakan Bruno Mars di Jakarta:

1. 24K Magic

2. Finesse

3. Treasure

4. Billionaire

5. Perm

6. That's What I Like / Please Me

7. Guitar & Saxophone Solo

8. Versace on the Floor

9. It Will Rain

10. Marry You

11. Drum Solo

12. Runaway Baby

13. Fuck You / Young, Wild and Free / Grenade / Talking to the Moon / Nothin' on You

14. Leave the Door Open

15. When I Was Your Man

16. Piano Solo

17. Locked Out of Heaven

18. Just the Way You Are

19. Die With a Smile

20. Uptown Funk

