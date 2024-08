Film Borderlands Adaptasi dari Game, Sinopsis dan Para Pemerannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Borderlands diadaptasi dari game dengan elemen RPG, dikembangkan oleh Gearbox Software. Film ini mengisahkan Lilith (Cate Blanchett), seorang pemburu bayaran terkenal dengan masa lalu yang misterius. Ia kembali ke planet asalnya, Pandora. Tugasnya menemukan Putri Atlas (Edgar Ramírez) yang hilang, tokoh yang berkuasa.

Tentang Borderlands

Dikutip dari IMDb, dalam misinya, Lilith membentuk aliansi dengan kelompok yang tak terduga, yaitu Roland (Kevin Hart), seorang tentara bayaran berpengalaman; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), remaja; Krieg (Florian Munteanu), pelindung Tina; Tannis (Jamie Lee Curtis), ilmuwan yang eksentrik; dan Claptrap (Jack Black), robot cerdik. Bersama-sama, mereka harus melawan spesies alien dan bandit berbahaya untuk mengungkap salah satu rahasia terbesar Pandora. Mereka berjuang untuk menyelamatkan alam semesta.

Dikutip dari Fandom, game ini awalnya dirilis pada 20 Oktober 2009 untuk Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360, dan Mac OS X. Versi rilis ulang yang disempurnakan, Borderlands: Game of the Year Enhanced, kemudian dirilis pada 3 April 2019 untuk Microsoft Windows, PlayStation 4, dan Xbox One.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dikutip dari Variety, Borderlands dirilis lebih dari tiga setengah tahun setelah pengambilan gambar utama dimulai dan menerima tanggapan yang tidak memuaskan. Film ini mendapat skor D+ di CinemaScore. Lionsgate telah berusaha melindungi diri secara finansial dengan mendapat kembali hampir 60 persen biaya produksi melalui prapenjualan internasional.

Pemeran Borderlands

Cate Blanchett sebagai Lilith

Kevin Hart sebagai Roland

Edgar Ramírez sebagai Atlas

Jamie Lee Curtis sebagai Tannis

Ariana Greenblatt sebagai Tiny Tina

Florian Munteanu sebagai Krieg

Janina Gavankar sebagai Knoxx

Pilihan Editor: Seri Game Borderlands, Apa Saja?