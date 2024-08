Tiga Cerita Horor dari Manga Junji Ito Akan Diadaptasi Jadi Film Live Action

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Junji Ito, maestro manga horor asal Jepang, akan menebar teror mencekam di layar lebar. Studio film Through the Lens Entertainment (TTLE) baru saja menggandeng Fangoria Studios untuk mengadaptasi tiga cerita pendek karya Junji Ito menjadi film live-action. Kabar ini disambut hangat oleh para penggemar horor di seluruh dunia. Kolaborasi ini menjanjikan pengalaman sinematik yang mencekam sekaligus inovatif, karena akan menggabungkan nuansa budaya Jepang dengan horor modern.

Proyek pertama yang diumumkan dalam kerjasama ini adalah adaptasi dari The Mystery of the Haunted House Part 1, The Mystery of the Haunted House Part 2, serta Bloodsucking Darkness yang sebelumnya telah diumumkan pada awal 2023 lalu. Ketiga cerita ini berasal dari buku manga Smashed: Junji Ito Story Collection yang rilis pada tahun 2019.

Adapun Bloodsucking Darkness berkisah tentang seorang gadis yang menderita gangguan makan, ia muntah darah dan diburu oleh kelelawar vampir. Sedangkan The Mystery of the Haunted House mengisahkan dua sahabat yang terjebak dalam rumah berhantu dan harus berhadapan dengan pemiliknya yang gila.

Fantasi Baru untuk Pengalaman Menonton Horor

Kolaborasi antara TTLE dan Fangoria Studios ini diharapkan dapat mendefinisikan ulang pengalaman horor dan manga, dengan memberikan sentuhan inovatif yang sesuai dengan budaya. Armen Aghaeian, selaku SVP Fangoria Studios, menyatakan antusiasmenya terhadap proyek ini. “Penting untuk mengakui daya tarik universal dari cerita-cerita horor,” kata Armen kepada Variety, Rabu, 31 Juli 2024.

Animator, Junji Ito. Foto: Wikipedia.

Aditya Chand, pendiri TTLE, turut menyoroti pentingnya adaptasi yang peka terhadap budaya. “Nuansa Jepang yang dipadukan dengan kepekaan horor yang inovatif memungkinkan pengalaman sinematik baru bagi para penggemar dan pencinta manga,” ujar Chand.

Proses Produksi Film Live Action

Melansir dari Variety, adaptasi ini dijadwalkan memasuki tahap pengembangan kreatif pada akhir musim panas ini. Sementara itu, produksi yang direncanakan berlangsung pada tahun 2025 dan 2026. Adapun yang memimpin produksi di Fangoria Studios adalah Armen Aghaeian, Tara Ansley, dan Abhi Goel, dan bekerja sama langsung dengan Junji Ito.

Selain itu, Kutami Yasu dan Yamaguchi Tsubasa dari Amuse Group USA serta Aditya Chand dan Jay Van Hoy dari TTLE turut ambil bagian dalam proyek ini. Dengan keterlibatan produser terkenal seperti Jay Van Hoy, yang dikenal melalui film horor karya Robert Eggers berjudul The Witch dan The Lighthouse, proyek adaptasi ini diharapkan menjadi langkah besar dalam dunia perfilman horor. Tak hanya itu, kerja sama ini juga diisi oleh produser independen Carlos Aguirre, yang akan bertindak sebagai produser eksekutif.

Junji Ito dikenal sebagai salah satu seniman manga paling terkemuka di Jepang dan internasional. Karyanya, seperti Tomie dan Uzumaki telah diadaptasi menjadi film di Jepang dan memenangkan berbagai penghargaan Eisner, salah satu penghargaan paling bergengsi di industri komik. Banyak karya Ito juga diadaptasi menjadi animasi, termasuk Uzumaki yang akan tayang perdana di Adult Swim/Toonami pada 28 September mendatang.

VARIETY | SCREEN DAILY

