SNSD Rayakan Anniversary ke-17, Sunny Absen tapi Berterima Kasih ke Seohyun

TEMPO.CO, Jakarta - Girls’ Generation atau SNSD merayakan tahun ke-17 sebagai girl group idola K-pop sejak debut mereka pada 5 Agustus 2007 lalu. Anggota grup keluaran agensi SM Entertainment tersebut mengunggah foto-foto yang menunjukkan keakraban dan keseruan ketika mereka berkumpul bersama mengenakan pakaian serba putih yang memesona.

Grup yang awalnya memiliki 9 orang anggota itu pertama kali menarik hati dengan penampilan lagu hit mereka "Into The New World" di panggung debut SBS Inkigayo. Meski delapan anggota yang tersisa kini sudah memiliki kesibukan masing-masing, mereka masih menyempatkan untuk bertemu dan berkumpul untuk merayakan hari jadi grup.

Gaya Anggota SNSD di Perayaan Ulang Tahun ke-17

Di dalam foto yang diunggah, hampir semua anggota yang hadir mengenakan dress cantik berwarna putih dengan berbagai model, kecuali Sooyoung yang memilih mengenakan kemeja oversized dengan celana pendek putih dan Yuri yang terlihat lebih santai mengenakan tanktop putih dipadukan dengan celana pendek berwarna hitam.

Girls’ Generation atau SNSD merayakan anniversary debut mereka ke-17 pada Senin, 5 Agustus 2024. Foto: Instagram/@yoona__lim

Mengunggah sejumlah foto mereka di halaman Instagram, para anggota mengungkapkan ucapan selamat dan isi hati mereka dengan cara masing-masing. YoonA menulis, “Ulang Tahun Debut Girls’ Generation yang ke-17,” sementara Tiffany hanya menulis dengan sederhana, “tujuh belas.”

Di samping itu, Hyoyeon menulis, “Terima kasih kepada SONE (basis penggemar SNSD) karena selalu bersama kami,” dan Yuri menulis, “Perayaan ulang tahun ke-17. Selamat ulang tahun, Girls’ Generation dan SONE.”

Dalam beberapa unggahan, Taeyeon, YoonA, Yuri, dan Hyoyeon juga terlihat mengambil beberapa video lucu bersama di acara kumpul-kumpul tersebut. Beberapa di antaranya seperti memperlihatkan kue ulang tahun yang mereka nikmati hari itu dan melakukan challenge TikTok bersama.

Sunny SNSD Tidak Bisa Hadir

Sayangnya, salah satu anggota, Sunny SNSD tidak bisa hadir ke pertemuan perayaan 17 tahun yang diadakan di Korea tersebut. Hal ini dikarenakan jadwal individunya yang mengharuskan ia berada di Amerika Serikat dan tidak bisa hadir tepat pada 5 Agustus.

Girls’ Generation atau SNSD merayakan anniversary debut mereka ke-17 pada Senin, 5 Agustus 2024. Foto: Instagram/@hyoyeon_x_x

Sebab itu, di dalam foto para anggota yang mengenakan pakaian putih, terdapat potongan foto Sunny ketika mengenakan pakainan putih yang diedit dan ditempel di atasnya. Editan lucu tersebut dibuat sendiri oleh rekan-rekan satu grupnya. Seohyun menuliskan di bawah unggahan tersebut, “Mohon pengertiannya atas pengeditan yang tidak tepat, hehe. Soonkyu (nama asli Sunny) unnie selalu bersama kami di hati kami.”

Sooyoung juga menuliskan, “Selamat Ulang Tahun, Fani & Girls’ Generation & SONE,” merujuk pada Tiffany yang pada 1 Agustus lalu juga baru berulang tahun. Ia melanjutkan, turut menyebut anggota termuda SNSD, Seohyun dan rekannya yang tidak bisa bersama mereka hari itu, Sunny, “Seohyun telah memutuskan untuk menggunakan bahasa informal denganku mulai hari ini. Soonkyu, aku merindukanmu.”

Meski demikan, Sunny tidak ketinggalan untuk merayakan hari debut grupnya dan membagikan foto editan tersebut di akun Instagram pribadinya. "Sayangnya, saya tidak bisa bersama secara fisik karena saya berada di Samudera Pasifik, namun berkat Seohyun yang mampu melakukan pengeditan, itu adalah hari yang menyenangkan karena saya bisa berfoto dengannya!!!!! Teman-teman, ini hari jadi kita!!!!" tulis Sunny.

Ia juga menuliskan pesan panjang di platform Bubble yang menghubungkannya langsung dengan para SONE. Ia mengenang kesulitan yang ia hadapi di hari-hari awal debutnya. Ia masih teringat jelas bahkan setelah nyaris dua dekade berlalu. “Tetapi, aku berhasil bertemu dengan SONE melalui proses tersebut. Tidak ada satu kalipun aku merasa tidak bersyukur atas hal itu,” tulisnya.

Penyanyi 35 tahun itu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para anggota dan seluruh pihak yang telah membersamainya hingga sejauh ini, khususnya para SONE. “Aku ingin kalian tahu, meskipun raga kita berjauhan tetapi hati kita selalu dekat!! Terima kasih atas dukungan kalian,” tulisnya. “Terima kasih karena sudah terus menunjukkan kami kebahagiaan baru dan terus menjadi teman terdekat kami. Aku mencintaimu.”

