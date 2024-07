Taeyeon Rilis Teaser Mencekam untuk Single Baru Heaven, Siap Comeback Awal Juli

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taeyeon, salah satu ikon utama dari girl group legendaris SNSD atau Girls' Generation, akan kembali mempesona dunia musik K-pop dengan single terbaru, 'Heaven'. Peluncuran resmi single ini dijadwalkan pada 8 Juli 2024 pukul 18.00 waktu Korea Selatan atau 16.00 WIB.

Melalui akun Instagram resminya, @taeyeon.smofficial, Taeyeon baru saha membagikan foto teaser terbarunya. Dengan konsep yang gelap dan misterius, Taeyeon terlihat menggendong kapak di punggungnya, menambahkan kesan yang mencekam.

“TAEYEON Single 'Heaven'•2024.07.08 6PM KST,” tulis akun tersebut pada Senin, 1 Juli 2024.

Taeyeon Rilis Teaser Single Heaven di Kanal Youtubenya

Sebelumnya, pada 23 Juni 2024, Taeyeon telah merilis teaser klip pertama untuk 'Heaven' melalui kanal YouTube resminya, Taeyeon Official. Potongan clip berdurasi 26 detik itu memperlihatkan suasana mencekam saat Taeyeon duduk membelakangi layar dengan mengenakan gaun merah, ditemani vas bunga berisi setangkai mawar merah. Adegan itu juga memperlihatkan seorang pria yang menghampiri Taeyeon dan duduk berhadapan. Namun, Taeyeon berdiri dan meninggalkan pria itu.

'Heaven' menjadi comeback Taeyeon setelah sekitar tujuh bulan sejak perilisan mini album To.X pada November 2023. Mini album tersebut sukses besar dengan lagu utama 'To.X' yang menggambarkan perasaan seseorang terhadap mantan kekasihnya. Ada lima lagu dalam mini album itu, yakni ‘To. X’, ‘Burn It Down’, ‘Fabulous’, ‘Melt Away’, dan ‘All For Nothing’. Dirilisnya To. X akan menjadi album mini kelima Taeyeon setelah I (2015), Why (2016), Something New (2018), dan What Do I Call You (2020).

Idol yang bernama asli Kim Tae Yeon ini sebelumnya dikenal sebagai anggota girl group SNSD atau Girls' Generation, di bawah naungan SM Entertainment. Kemudian, pada Oktober 2015 Taeyeon debut sebagai seorang solois, namun tak meninggalkan posisinya sebagai anggota SNSD hingga saat ini.

Sebagai seorang solois, Taeyeon telah menorehkan sejumlah prestasi. Debut solonya pada tahun 2015 dengan album mini berjudul I langsung meraih posisi puncak di Gaon Album Chart, sementara lagunya 'I' mendominasi Gaon Digital Chart dan terjual lebih dari 1 juta kopi. Kesuksesan ini terus berlanjut dengan album mini keduanya, Why, yang menduduki peringkat satu di Gaon Album Chart pada tahun 2016. Taeyeon juga telah meraih penghargaan sebagai Best Female Artist di Mnet Asian Music Awards serta masuk dalam daftar Top 40 Most Powerful Celebrities versi Forbes Korea, di tahun yang sama.

