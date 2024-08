Fakta Unik Park Jeong Min, Lawan Main Jisoo BLACKPINK di Newtopia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Jeong Min akan menjadi lawan main Jisoo BLACKPINK dalam drama bertema zombie berjudul Newtopia. Park Jeong Min merupakan aktor Korea yang lebih aktif membintangi film layar lebar ketimbang layar kaca.

Namun perannya di beberapa drama juga berhasil ia perankan. Berikut beberapa fakta menarik Park Jeong Min.

Kehidupan sebelum debut

Aktor kelahiran 24 Maret 1987 di Cheongju itu menghabiskan masa kecil dan remajanya di Seongnam bersama adik perempuannya. Saat lulus SMA, Park sempat berkuliah di Korea University College of Liberal Arts. Namun, ia memutuskan keluar.

Memulai debut sebagai aktor

Jeong Min memulai karir di dunia hiburan Korea Selatan pada 2011. Saat itu ia didapuk menjadi pemeran utama film berjudul Bleak Night. Walaupun aktor baru, Park Jeong Min berhasil masuk ke dalam nominasi Best New Actor dalam Buil Film Awards.

Berselang 5 tahun kemudian, Park mendapatkan peran sebagai Song Mong Gyu dalam film Dong Ju: The Portrait of a Poet. Berkat kepiawaiannya memerankan tokoh Song, Park menyabet Best New Actor dalam Baeksang Art Awards dan Blue Dragon Film Awards. Bukan hanya film, Park sudah beberapa kali berperan dalam pertunjukan teater. Pada 2017, ia pernah bermain dalam Romeo & Juliet.

Pada 2020, popularitas Park Jeong Min kembali melejit saat membintangi film Deliver Us from Evil. Penjualan film ini sukses besar dan terlaris kedua di Korea Selatan. Selain sibuk sebagai aktor, Jeong Min juga menjajal bakat sebagai penulis. Dikutip dari Gluwee, pada 2016, ia menerbitkan buku berjudul A Useful Person.

Penggemar Girls' Generation

Aktor Park Jeong Min mengatakan bahwa ia adalah penggemar lama Girls' Generation. Hal ini terungkap ketika ia membintangi Miracle bersama salah satu member yakni Yoona. Ia juga mengaku pertemuan pertamanya dengan Yoona baik karena dia memperlakukan Jung Min dengan baik dan ramah.

"Aku memiliki chemistry yang baik dengan YoonA. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih. Aku banyak melakukan syuting untuk awal film, dan dia memainkan peran besar dalam diriku beradaptasi di lokasi syuting. Saya selalu menjadi penggemar berat Girls' Generation, jadi ini seperti mimpi." Kata Jeong Min dikutip dari All Kpop.

Penghargaan yang diterima

Dikutip dari Netfonix sejak berkarier di dunia akting ia telah memerankan banyak tokoh. Aktingnya yang baik membawanya menyabet sejumlah penghargaan yakni:

2018, 19th Busan Film Critics Awards, Best Actor

2020, 40th Korean Association of Film Critics Awards, Best Supporting Actor

2021, 41st Blue Dragon Film Awards, Best Supporting Actor

2021, 57th Baeksang Arts Awards, Best Supporting Actor

2021, 26th Chunsa Film Art Awards, Best Supporting Actor

YOLANDA AGNE | GEZITA INOVA RUSYDA

