Profil Queen of K-Pop BoA, Bersiap Gelar Konser di GBK Senayan Jakarta pada 26 Oktober 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Instagram resminya @boasmtown, BoA mengumumkan akan menggelar konser di Indonesia pada 26 Oktober 2024 yang bertajuk “BoA LIVE TOUR-BoA: One's Own”. konser tunggal ini diadakan di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta.

“BoA LIVE TOUR-BoA: One's Own. Jakarta, 2024.10.26. Basket Hall, GBK Senayan,” tulis akun @boasmtown, pada 8 Agustus 2024.

Kabar tersebut juga telah dikonfirmasi oleh promotor konser BoA di Indonesia, Dyandra Global melalui Instagram resmi @dyandraglobal. Konser tersebut menjadi rangkaian tur BoA di beberapa wilayah Asia yang diawali di Olympic Handball Gymnasium, Seoul, pada 12 Oktober 2024. Setelah Seoul dan Indonesia, BoA akan melanjutkan konsernya di Taipei (23 November 2024) dan Singapura (30 November 2024).

Profil BoA

BoA lahir pada 5 november 1986 di Korea Selatan. Ia merupakan penyanyi dan entertainer yang kerap tampil dalam berbagai acara televisi. Dengan beragam bakat yang dimilikinya, ia mendapat julukan sebagai Queen of K-Pop oleh para penggemarnya.

BoA sudah memiliki minat dalam bermusik sejak kecil. Lalu, saat berusia 11 tahun, ia mengikuti audisi yang diselenggarakan SM Entertainment. Ia berhasil lulus dari audisi tersebut dan masuk ke tahap sebagai trainee. Saat menjadi trainee, ia memerlukan waktu selama 2 tahun untuk pelatihan. Barulah, pada 25 Agustus 2000, ketika berusia 13 tahun, ia melakukan debut melalui merilis album ID; Peace B.

Dikutip IMDb, tidak cepat puas, pada 2002, BoA melakukan debut di Jepang melalui album Listen to My Heart. Album tersebut membawanya menjadi menjadi penyanyi pop Korea pertama yang berhasil menembus pasar musik Jepang. Setelah itu, pada 2008, SM Entertainment mengumumkan, BoA akan debut di Amerika melalui label anak perusahaan SM Entertainment USA. Saat itu, ia merilis single digital berbahasa inggris berjudul Eat You Up yang disusul meluncurkan album studio pada 2009.

Berdasarkan envimedia, setelah kembali ke Korea Selatan pada 2010, BoA terus merilis musik di Korea dan Jepang serta melakukan tur keliling dunia. Masih pada tahun yang sama, ia juga merilis album Korea pertamanya bertajuk Hurricane Venus.

Lalu, pada 2011, ia menjadi salah satu penyanyi Korea pertama yang tampil di Madison Square Garden, New York City dalam rangka tur SMTown. Kemudian, pada 2015, ia memenangkan penghargaan Daesang (Album of the Year) ketiganya di Seoul Music Awards diikuti Penghargaan Presiden di penghargaan Budaya dan Seni Populer Korea 2016.

Pada 2021, BoA bergabung bersama GOT the beat, supergrup di bawah naungan SM Entertainment yang juga beranggotakan Taeyeon dan Hyoyeon SNSD, Seulgi dan Wendy Red Velvet, serta Karina dan Winter AESPA. Grup ini melakukan debut pada 3 Januari 2022 dengan lagu Step Back yang berhasil meraih kemenangan dalam SBS Inkigayo.

