Deg-degan Ketemu BY:D, Bang Yedam Nyanyikan Lagu King Nassar di Fan Meeting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus produser musik asal Korea Selatan, Bang Yedam menggelar acara jumpa penggemar atau fan meeting solo perdananya di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024. Pertunjukan langsung bertajuk "Be Your D.." itu berlangsung di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur.

Membuka penampilan dengan membawakan lagu "Miss You" Yedam tampil casual dengan atasan biru muda dan celana jeans. Sejak naik ke atas panggung, Yedam sukses memukau BY:D, sebutan para penggemarnya. Sorak sorai penonton pun menggema memenuhi ruangan.

Penampilan dilanjutkan Yedam dengan menyanyikan lagu "Only One." Para penonton pun ikut bernyanyi bersama sang idola. Mendengar suara nyanyian penggemar, idola kelahiran tahun 2002 itu pun tiba-tiba mengatakan, "Mantap-mantap." Hal itu sontak membuat penggemar semakin keras bernyanyi dan bersorak.

Bang Yedam Mengaku Deg-degan Bertemu BY:D Indonesia

Usai membawakan dua lagu solonya, Yedam pun menyapa penggemar yang hadir dengan memperkenalkan diri. "Terima kasih. Halo, aku Bang Yedam," ucap Yedam dengan bahasa Indonesia yang fasih.

Penyanyi kelahiran tahun 2002 itu juga membagikan perasaannya menggelar fan meeting pertama di Indonesia. Dia mengatakan sambutan hangat penggemar membuatnya gugup sekaligus tak sabar untuk bertemu. "Karena BY:D menyambut aku dengan hangat, agak deg-degan sih, tapi aku seneng banget enggak sabar mau ketemu BY:D Indonesia," ucap Yedam.

Baca juga: Bang Yedam Ungkap Senang Datang ke Indonesia hingga Spoiler Album Baru

Ketika ditanya tentang apa yang ingin disampaikan kepada penggemar, Yedam bertanya, "Mana suaranya?" Hal itu membuat BY:D Indonesia bersorak semakin kencang.

Fan meeting Bang Yedam "Be Your D.." di Jakarta International Velodrome, Sabtu, 3 Agustus 2024. Foto: TEMPO| Raden Putri.

Nyanyikan Lagu "Gejolak Asmara"

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Memasuki sesi chit-chat, Yedam mengabulkan sejumlah permintaan penggemar yang sudah ditulis melalui post-it. Salah satunya adalah ketika dia diminta untuk menyanyikan lagu Justin Bieber, "Peaches." Ini adalah salah satu lagu yang kerap dinyanyikan Yedam saat siaran langsung di media sosial.

Tak hanya itu, penggemar juga meminta runner-up K-pop Star itu untuk menyanyikan lagu "Gejolak Asmara" karya penyanyi Indonesia, King Nassar. Lagu ini sebelumnya pernah dinyanyikan Yedam saat berkolaborasi dengan Fildan DA dalam acara Dangdut Kpop 29ther.

"Jangan lupa untuk menyanyikan lagu 'Gejolak Asmara'," tulis seorang penggemar yang post-it nya dibacakan oleh pembawa acara, Yuri. Yedam pun meminta penonton untuk menyanyikan bagian lagu, "Ayaya. Hatiku tergoda, sungguh mempesona, saat memandangmu hati bergetar," nyanyi Yedam dengan fasih disertai improvisasi vokal yang memukau. Penonton pun kembali bersorak untuk mengapresiasi sang idola.

Pada fan meeting ini, Yedam menyanyikan berbagai lagu dari album debut solonya. Mulai dari "Miss You," "Come to Me," "hebeolle," dan "Not at all." Dia juga meng-cover sejumlah lagu populer, seperti "Magnetic" dari ILLIT, "There's Nothing Holdin' Me Back," hingga "Seven" dari Jungkook.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Bang Yedam Ungkap Senang Datang ke Indonesia hingga Spoiler Album Baru