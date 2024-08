Perjalanan Grup LE SSERAFIM, Keunikan, dan Kontroversinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - LE SSERAFIM merupakan salah satu grup K-pop yang berhasil mencuri perhatian banyak penggemar sejak debutnya pada 2022. Di bawah naungan HYBE Labels yang juga menaungi BTS, LE SSERAFIM tampil dengan konsep dan gaya yang berani.

Grup ini terdiri dari lima anggota yang memiliki latar belakang berbeda namun menyatu dalam musik yang mereka sajikan. Berikut profil LE SSERAFIM, personel, serta kontroversi yang pernah mereka hadapi.

Mengenal LE SSERAFIM

Nama LE SSERAFIM adalah anagram dari frasa I'm Fearless, yang mencerminkan sikap berani dan tanpa takut yang diusung oleh grup ini. Debut pada 2 Mei 2022, LE SSERAFIM segera menarik perhatian dengan mini album pertama mereka, FEARLESS. Mereka membawa pesan dan keberanian untuk terus maju tanpa ragu.

Dilansir dari Pinkvilla, grup ini terdiri dari Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha, dan Hong Eunchae, serta seorang mantan anggota, Kim Garam, yang keluar dari grup pada Juli 2022.

Setelah kepergian Kim Garam, LE SSERAFIM merilis mini album ANTIFRAGILE pada 17 Oktober 2022, yang menggambarkan ketahanan dan kekuatan unik mereka dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan penggemar yang disebut Fearnot, grup ini terus menunjukkan pertumbuhan dan daya tarik yang semakin kuat di industri K-pop.

Anggota dan Gaya Musik

Setiap anggota LE SSERAFIM memiliki latar belakang yang unik sebelum bergabung dengan grup ini. Sakura dan Kim Chaewon merupakan mantan anggota IZ*ONE, sebuah grup yang terbentuk dari acara kompetisi realitas Produce 48.

Selain itu, Sakura merupakan anggota tertua sekaligus paling berpengalaman di dunia hiburan Jepang melalui HKT48, sedangkan Kim Chaewon dikenal dengan keahlian menyanyi dan menarinya. Huh Yunjin yang besar di New York memiliki latar belakang sebagai penyanyi opera sebelum bergabung dengan dunia K-pop.

Kazuha, anggota asal Jepang lainnya, adalah seorang balerina profesional yang telah belajar di berbagai sekolah balet di beberapa negara. Sementara Hong Eunchae, anggota termuda, bergabung dengan Source Music pada 2021 setelah menjalani pelatihan selama satu tahun tiga bulan.

Gaya musik LE SSERAFIM adalah perpaduan antara K-pop, hip-hop, dan R&B, dengan lirik yang kuat dan sering kali mengangkat isu-isu sosial penting. Lagu-lagu mereka membawa pesan pemberdayaan dan mendorong penggemar untuk menjadi diri mereka sendiri dan merangkul keunikan mereka.

Single Fearless debut di nomor satu di iTunes Top Albums chart di 13 negara, termasuk Jepang dan Indonesia. Album kedua mereka, ANTIFRAGILE, berhasil masuk Billboard 200 chart di posisi 14. Sementara itu menurut Forbes, single Easy debut di Hot 100, menjadikan Le Sserafim girl grup Korea Selatan keenam yang mencapai Hot 100.

Kontroversi

Perjalanan LE SSERAFIM tidak selalu mulus. Pada Juli 2022, anggota Kim Garam terlibat dalam kontroversi terkait tuduhan bullying di sekolah.

HYBE Labels menyangkal tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa Garam sebenarnya adalah korban dari kekerasan di sekolah berdasarkan pernyataan pihak ketiga. Namun, karena tekanan dari publik, Garam akhirnya keluar dari grup pada bulan yang sama.

Selain itu, penampilan LE SSERAFIM di Coachella pada April 2024 juga menuai kontroversi. Meskipun tampil di salah satu festival musik terbesar di dunia, mereka mendapat kritik atas kualitas vokal dan stabilitas pitch mereka. Beberapa warganet bahkan mengungkap rasa malu dengan representasi K-pop yang ditampilkan oleh LE SSERAFIM di panggung internasional.

Dilansir dari The Korea Times, menanggapi kritik tersebut, Sakura menyatakan bahwa mereka telah belajar banyak dari persiapan hingga hari penampilan di Coachella. Meskipun baru debut kurang dari dua tahun, mereka bangga berdiri di panggung Coachella dan memberikan yang terbaik.

LE SSERAFIM terus berkembang dan menunjukkan ketangguhan mereka di industri musik K-pop. Dengan gaya yang unik dan pesan yang kuat, mereka berhasil menarik perhatian dan dukungan dari penggemar di seluruh dunia.

Mereka juga berhasil meraih beberapa penghargaan, termasuk Favorite New Artist di MAMA Awards 2022 dan Rookie of the Year di Golden Disc Awards 2023. Sebagai salah satu grup K-pop generasi keempat yang paling menjanjikan, LE SSERAFIM siap untuk terus menghadirkan karya-karya yang menginspirasi dan menghibur.

