Daftar dan Jadwal 21 Grup dan Solois K-Pop yang Akan Gelar Konser Agustus-Desember

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia akan menjadi tuan rumah konser dari banyak grup dan penyanyi K-Pop yang dinantikan pada paruh kedua 2024.

Dari Agustus hingga Desember, penggemar di tanah air akan disuguhi penampilan luar biasa dari 23 grup dan artis Korea Selatan yang siap mengguncang panggung dengan energi dan karisma mereka.

Berikut adalah daftar 21 artis yang akan menghibur penggemar dengan penampilan spektakuler mereka dari Agustus hingga Desember, dikutip dari arsip Tempo dan NME.

ENHYPEN (17-18 Agustus)

Kembalinya grup pria ENHYPEN ke Indonesia menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu. Mereka akan menggelar konser dua hari di ICE BSD City Hall 1-2 pada 17 dan 18 Agustus. Konser ini bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, menjadikannya acara spesial yang patut dinantikan. Tiket untuk acara ini dapat dibeli melalui situs resmi mereka.

IVE (24 Agustus)

Setelah penundaan, grup wanita IVE akan kembali ke Indonesia pada 24 Agustus. Mereka akan mengadakan konser di ICE BSD CITY Hall 5-6. Tiket tersedia di tiket.com. Kembalinya IVE dipastikan memuaskan para penggemar yang telah lama menunggu penampilan mereka.

aespa (24 Agustus)

Sementara itu, aespa juga akan menghibur penggemar Indonesia dengan konser 2024 aespa LIVE TOUR - SYNK: PARALLEL LINE di Jakarta di Beach City International Stadium pada 24 Agustus. Karina dan anggota grup lainnya siap memberikan penampilan terbaik mereka. Tiket konser ini juga bisa didapatkan di tiket.com.

THE BOYZ (24 Agustus)

Pada tanggal yang sama, THE BOYZ juga akan menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Konser ini merupakan kesempatan bagi para penggemar Deobi untuk bertemu langsung dengan idola mereka.

DEPT (24 Agustus)

Penyanyi dan produser musik DEPT akan mengadakan konser di Balai Sarbini Jakarta pada 24 Agustus. Promotor telah merilis rencana tempat duduk dan kategori tiket. Tiket dapat dibeli melalui goersapp.com.

RIIZE (31 Agustus)

RIIZE, grup pria yang baru debut, akan mengadakan fan meeting dan konser pertamanya di Indonesia dengan tajuk 2024 RIIZE FAN-CON ‘RIIZING DAY’ in JAKARTA pada 31 Agustus di Hall 5 ICE BSD Tangerang. Acara ini menjadi kesempatan langka untuk melihat penampilan mereka.

eaJ (4 September)

mantan anggota DAY6 yang dikenal juga dengan nama Jae Park ini akan memulai konser solo pertamanya pada 4 September di Bengkel Space, Jakarta. Ini merupakan kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan penampilan solo yang sangat dinanti.

Red Velvet (7 September)

Grup wanita Red Velvet akan merayakan dekade keberadaan mereka dalam industri musik dengan konser 2024 Red Velvet FANCON TOUR Happiness: My Dear, ReVe1uv in Asia di Beach City International Stadium pada 7 September. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat penampilan mereka secara langsung.

Super Junior Asia Tour (14 September)

Super Junior akan tampil dalam SUPER SHOW SPIN-OFF: Halftime in Jakarta pada 14 September di Beach City International Stadium. Penggemar SuJu, atau disebut ELF akan menyaksikan penampilan grup legendaris ini yang dipimpin oleh Leeteuk.

Doyoung (21 September)

Anggota NCT, Doyoung, akan menggelar konser solo pertamanya di Indonesia pada 21 September dengan tajuk Dear Youth. Konser akan diadakan di Jakarta di ICE BSD Hall 1, Tangerang.

TXT (2 Oktober)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

TXT akan kembali ke Indonesia dengan konser Tomorrow X Together World Tour ACT: PROMISE in Jakarta pada 2 Oktober. Para penggemar dapat melihat Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan HueningKai di ICE BSD Hall, Tangerang.

WayV (5 Oktober)

WayV akan melanjutkan fan meeting mereka di 2023 dengan konser bertajuk 2024 WayV CONCERT [ON THE Way] pada 5 Oktober. Detail mengenai tempat dan tiket akan diumumkan kemudian.

Day6 (13, 16, 19 Oktober)

Memanjakan fans Indonesia, Day6 akan melanjutkan Forever Young world tour dengan konser di tiga kota di Indonesia, yakni Bali, Surabaya, dan Jakarta pada 13, 16, dan 19 Oktober. Konser ini akan diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Jawa Pos Arena, dan Beach City International Stadium.

GOT7’s BamBam (19 Oktober)

BamBam dari GOT7 akan mengadakan konser di GBK Basketball Hall, Jakarta pada 19 Oktober, sebagai bagian dari showcase Bamesis. Tiket dapat diperoleh melalui saluran resminya.

ZEROBASEONE (26 Oktober)

ZEROBASEONE akan menggelar konser pertama mereka di Indonesia pada 26 Oktober di ICE BSD Hall 5-6. Penampilan grup ini dipastikan akan menyajikan energi yang tinggi.

BoA (26 Oktober)

BoA akan melanjutkan One’s Own live tour-nya di Jakarta pada 26 Oktober di Basket Hall GBK Senayan, menawarkan pengalaman konser yang luar biasa bagi penggemarnya.

Taemin SHINee (26 Oktober)

Taemin dari SHINee akan mengadakan konser Ephemeral Gaze world tour di Tennis Indoor Senayan pada 26 Oktober. Penggemar dapat menantikan penampilan solo yang menawan dari Taemin.

Chanyeol EXO (7 November)

Chanyeol dari EXO akan menggelar konser City-scape Asia tour pada 7 November di Beach City International Stadium, Jakarta.

Yugyeom GOT7 (16 November)

Yugyeom dari GOT7 akan memulai tur Asia baru bertajuk Trusty yang akan singgah di Jakarta pada 16 November. Detail tiket dan tempat akan diumumkan kemudian.

DPR (14 Desember)

Solois asal Australia inia akan membawakan THE DREAM REBORN WORLD TOUR 2024 ke Beach City International Stadium pada 14 Desember. Penjualan tiket dimulai pada 14 Agustus.

Stray Kids (21 Desember)

Stray Kids akan menutup tahun 2024 dengan konser dominATE world tour di GBK Madya Senayan Stadium pada 21 Desember. Ini akan menjadi penampilan akhir tahun yang tidak boleh dilewatkan oleh para penggemar K-Pop.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | RADEN PUTRI | DEWI ELVIA MUTHIARINY

Pilihan editor: Perjalanan TXT Debut Hingga Grup K-Pop Peraih Tangga Billboard Tercepat