The Script Bakal Mampir ke Jakarta dan Surabaya untuk Tur Dunia, Catat Tanggalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangkaian tur dunia, band rock asal Irlandia, The Script, akan kembali mengunjungi Indonesia tahun depan. Tur global mereka dimulai pada Agustus 2024, namun baru akan menyambangi Indonesia pada Februari 2025. Seperti yang diumumkan melalui akun Instagram resmi mereka, Danny O'Donoghue dan kawan-kawan akan menggelar konser di dua kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya.

"#TheScriptFamily Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa 'Satellites World Tour' akan digelar di ASIA & AUSTRALIA!! Cek lokasi terdekatmu untuk mengetahui waktu dan tanggal penjualan. Sampai jumpa di sana!," tulis Instagram resmi mereka, @thescriptofficial pada Rabu malam, 31 Juli 2024.

Tur dunia dari band pelantun ‘The Man Who Can’t Be Moved’ dan ‘Breakeven’ ini juga akan memboyong musisi-musisi populer lainnya, termasuk Calum Scott, Montaigne, Lotte Gallagher, dan band X Ambassadors. Namun, nama-nama artis yang akan menyertai The Script pada konser mereka di Jakarta dan Surabaya masih belum diumumkan.

Kabar ini juga telah dikonfirmasi oleh promotor di Indonesia, Color Live Asia. Mereka memberikan kode tentang konser The Script yang akan digelar pada tahun 2025. “[Konser Mendatang] Mari rayakan hari Valentine dengan ...... (emoji satelit),” tulis akun Instagram @colorasialive pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Konser di Jakarta akan berlangsung pada 14 Februari 2025 di ICE BSD, sementara di Surabaya, konser akan digelar pada 16 Februari 2025 di Jatim Expo. The Script juga akan mengunjungi negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Meskipun harga tiket konser belum diumumkan, penggemar dapat memantau informasi terbaru dan mendaftar untuk notifikasi penjualan tiket melalui situs web resmi mereka di www.thescriptmusic.com.

Tur dunia usai kepergian gitaris Mark Sheehan

Baca juga: Penyanyi Filipina Andreah Jadi Pembuka Konser The Script di Bandung

Namun, kali ini, tur dunia The Script tidak akan diwarnai kehadiran salah satu anggotanya, Mark Sheehan, sang gitaris. Mark Sheehan meninggal dunia pada 14 April 2023 di usia 46 tahun akibat penyakit yang masih dirahasiakan hingga saat ini.

“Suami, ayah, saudara laki-laki, rekan band dan teman yang sangat dicintai Mark Sheehan meninggal dunia hari ini di rumah sakit setelah sakit sebentar. Keluarga dan grup meminta penggemar untuk menghormati privasi mereka di saat yang tragis ini," tulis The Script di Instagram.

Mark Sheehan adalah salah satu pendiri The Script bersama vokalis Danny O'Donoghue dan drummer Glen Power pada tahun 2001. Kehilangan ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan penggemar. Formasi band saat ini terdiri dari Danny O'Donoghue (vokalis, gitar, piano, keyboard), Glen Power (drum, perkusi, vokal latar), Benjamin Sargent (bass, vokal latar), dan Ben Weaver (gitar).

Diskografi dan pencapaian The Script

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

The Script, yang telah merilis enam album studio selama dua dekade terakhir, akan meluncurkan album ketujuh mereka yang bertajuk Satellites pada 16 Agustus 2024. Album ini akan menyuguhkan single andalan seperti ‘Both Ways’ dan ‘At Your Free’. Selain melantunkan lagu-lagu baru dari album tersebut, The Script juga akan membawakan sejumlah hit dari album-album sebelumnya selama tur ini.

Band rock ini memulai perjalanan musik mereka dengan merilis album debut berjudul The Script pada Agustus 2008. Album tersebut meraih kesuksesan besar dengan menduduki posisi puncak di tangga album Irlandia dan Inggris, serta melahirkan beberapa single hit seperti ‘We Cry’, ‘The Man Who Can't Be Moved’, ‘Breakeven’, dan ‘Before the Worst’.

Menyusul kesuksesan tersebut, The Script meluncurkan album-album berikutnya yang juga memperoleh pencapaian gemilang. Science & Faith (2010), #3 (2012), dan No Sound Without Silence (2014) semuanya meraih posisi nomor satu di tangga album Irlandia dan Inggris. Album Science & Faith bahkan mencapai posisi kedua di Australia dan ketiga di Amerika Serikat. Beberapa single populer dari album-album ini termasuk ‘For the First Time’, ‘Nothing’, ‘Hall of Fame’, dan ‘Superheroes’.

Pada tahun 2017, The Script merilis album Freedom Child, yang menyuguhkan single ‘Rain’ yang mencapai posisi 20 di tangga lagu Inggris. Kemudian Album Sunsets & Full Moons dirilis pada November 2019 juga diisi dengan single hit ‘The Last Time’. Lalu pada Oktober 2021, The Script merilis album kompilasi Greatest Hits.

Selama karier mereka, The Script telah meraih tiga Meteor Ireland Music Awards dan dua World Music Awards. Mereka juga pernah dinominasikan untuk dua Brit Award. Musik mereka sering muncul dalam berbagai acara televisi seperti 90210, Ghost Whisperer, The Hills, dan The Vampire Diaries. Selain itu, Danny O'Donoghue, salah satu anggota band, juga pernah menjadi mentor di acara The Voice UK.

INSTAGRAM | THE SCRIPT MUSIC

Pilihan editor: Konser The Script di Jakarta Hanya Sediakan 5000 Tiket, Dijual Mulai 4 Juni 2022