Konser The Script di Jakarta Hanya Sediakan 5000 Tiket, Dijual Mulai 4 Juni 2022

Penampilan band rock asal Irlandia, The Script dalam ajang pencarian bakat Indonesia Idol 2018 di Jakarta, 09 April 2018. The Script dengan personil Danny O'Donoghue (vokalis), Mark Sheehan (gitaris) dan Glen Powder (drummer) membawakan empat lagu diantaranya Superheroes, Breakeven, The Man Who Cant Be Move. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik, The Script akan kembali menggelar konser di Jakarta. Kabar tentang gelaran konser bertajuk The Script Greatest Hits Tour 2022 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat, 30 September 2022 ini telah dipastikan oleh Color Asia Live selaku promotor.

"Kami memang sudah berencana akan menggelar konser The Script pada 30 September 2022 nanti di Istora Senayan, GBK, Jakarta. Tapi entah kenapa informasi ini bocor ke publik sebelum kami menyampaikan informasi resminya. Jadi, melalui siaran pers ini kami memastikan bahwa Color Asia Live akan menggelar konser The Script Greatest Hits Tour 2022 Live in Jakarta," kata Managing Director Color Asia Live David Ananda dalam keterangannya pada Rabu, 1 Juni 2022, dikutip dari Antara.

Selain promotor, vokalis dan kibordis The Script, Danny O'Donoghue memastikan bahwa lagu-lagu hits mereka akan dimainkan di konser nanti. Ini akan menjadi konser perdana pascapandemi bagi grup yang digawangi oleh Danny O'Donoghue, Mark Sheehan, dan Glen Power di Indonesia.

"Hai semuanya yang ada di Indonesia! Kami akan tampil pada tanggal 30 September 2022 di Indonesia Istora Senayan Jakarta. Kami akan nyanyikan semua lagu favorit kalian, The Man Who Can't Be Moved, Breakeven, For The First Time, Superheroes. Sampai bertemu nanti," kata Danny O'Donoghue dalam video yang diunggah di Instagram Color Asia Live.

Tiket konser The Script yang dijual tersedia mulai dari harga normal Rp 850.000, namun harga lebih terjangkau akan tersedia di momen prapenjualan atau presale dengan kuota terbatas. Untuk presale ada dua tiket yang dijual yaitu Golden Festival Rp 850.000 dan Silver Festival Rp 550.000. Tiket presale akan dijual mulai Sabtu, 4 Juni 2022. Jika tiket harga presale habis, maka otomatis akan langsung ke harga normal.

Harga normal terbagi ke dalam dua pilihan, Seating dan Festival. Untuk Seating terdiri dari Diamond VVIP Rp 1.250.000, Ruby Red VIP Rp 950.000, dan Bronze Tribune Rp 750.000. Sedangkan Festival terdiri dari Golden Festival Rp 1.150.000 dan Silver Festival Rp 850.000. Harga yang tertera berlum termasuk pajak negara dan juga biaya administrasi untuk pembelian tiket dengan besaran 20 persen dari harga tiket.

Color Asia Live hanya akan menyediakan sekitar 5000 tiket untuk dijual ke pubilk dari total kapasitas venue konser The Script di Istora Senayan. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan segi kenyamanan para penonton saat menonton konser nantinya.

"Karena melihat keterbatasan tiket yang ada, sementara jumlah penggemar The Script sangat banyak, kami menyarankan agar para penggemar The Script dapat segera memesan tiket konser ini pada hari Sabtu, 4 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB melalui aplikasi Tiket.com atau laman www.thescriptjakarta.com, agar tidak kehabisan," kata David Ananda.

Penerapan protokol kesehatan dipastikan akan dijalankan dengan ketat di konser The Script di Jakarta sesuai dengan regulasi yang ada sehingga penonton dan juga penampil tetap aman dari potensi penyebaran Covid-19.

