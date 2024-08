Viral, Kenapa Kartun Skibidi Toilet Sangat Digemari Generasi Alpha?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial kartun Skibidi Toilet menjadi salah satu tren yang digemari generasi Alpha. Skibidi Toilet dihosting di YouTube Shorts dan dibuat oleh influencer Georgia DaFuq!?Boom!.

Apa itu Skibidi Toilet?

Skibidi Toilet adalah serial web machinima berupa video dan film pendek YouTube yang dibuat oleh Alexey Gerasimov dan diunggah di kanal YouTube-nya DaFuq!Boom!. Diproduksi oleh Source Filmmaker, serial ini mengisahkan perang fiksi antara toilet berkepala manusia dan karakter humanoid yang memiliki perangkat elektronik sebagai kepala.

Dimulai dengan video pendek yang merupakan kumpulan bingkai abstrak di mana karakter utama berwujud kepala yang merangkak keluar dari toilet hingga mashup "Dom Dom Yes Yes" oleh Biser King dan "Give it to me" oleh Timbaland. Scibidi Toilet menghasilkan hampir 9 persen dalam TOP-1000 permintaan pencarian YouTube pada 2023.

Dikutip dari denofgeek.com, popularitas Skibidi Toilet juga terlihat dari jumlah tayanganya yang mencapai lebih dari 65 miliar di berbagai saluran YouTube dan lebih dari 15 miliar penayangan di TikTok.

Serial ini menargetkan kalangan pemirsa dari Gen Alpha atau Gen Z yang lebih muda. Video tersebut mungkin akan terasa membingungkan untuk sejumlah orang. Namun hal ini bukan hanya masalah usia, sebab beberapa penonton yang lebih muda juga tidak memahami daya tarik serial ini.

Kartun Skibidi Toilet (GTA5-Mods)

Kenapa serial ini populer?

Disarikam dari denofgeek.com ada sejumlah hal yang menjadi faktor di balik tingginya popularitas Skibidi Toilet, pertama, setiap anggota dari generasi yang digerakkan oleh internet tidak dapat berpura-pura bahwa mereka tidak menghabiskan sebagian hidup mereka untuk menyelami web yang tidak masuk akal.

Faktor kedua, adalah faktor Source Filmmaker, selama sekitar satu dekade terakhir, video online yang digarap dengan Source Filmmaker menjadi sangat populer di kalangan generasi muda. Sehingga, ketika digabungkan dengan format video Skibidi Toilet yang mudah dicerna dan sangat cocok untuk TikTok, format Source Filmmaker dengan mudah menjangkau dan berbicara dengan jenis penonton yang tepat untuk video-video ini.

Karakter utama yang hampir mirip minion dan kurangnya bahasa tradisional juga membantu video-video ini menjangkau audiens global yang hanya perlu berbicara dalam bahasa source, meme, dan jenis absurditas “anti-humor” yang digoreng dan kemudian diwakili oleh film pendek ini.

Terakhir, ada faktor pengetahuan, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan Skibidi Toilet, situs ini terus memasuki sektor budaya internet yang terobsesi untuk memahami, mengikuti, dan pada akhirnya menjelaskan pengetahuan di balik hampir semua hal. Seiring berjalannya waktu, seluruh komunitas juga telah dibangun.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I MARIA FRANSISCA LAHUR I IMDB

